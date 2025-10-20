即月期指最後交易價25864升639點，高水5點

即月期指最後交易價25864，升639點，高水5點，暫成交87839張。即月國指期貨最後交易價9229，升227點，低水4點，暫成交91104張。另外，即月科指期貨最後交易價5935，升183點，高水2點，暫成交124627張。

《經濟通通訊社20日專訊》