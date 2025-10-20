【夜期時段】即月期指最新報25853點，跌11點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報25859點，跌5點，平水，最新報25853點，跌11點，低水6點，合約成交219張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9236點，升7點，高水3點，最新報9232點，升3點，低水1點，合約成交238張。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/10/2025 17:20
