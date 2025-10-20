《日入而息》內地第三季GDP增4.8%符預期，聚水潭暗盤收高逾37%

統計局第三季GDP增速回落，主因個別國家濫施關稅、國內結構調整壓力大；前三季GDP增速加快，展現中國經濟應變破局能力和韌性；內地第三季GDP增4.8%符合預期，首三季增5.2%；首三季最終消費支出對經濟增長貢獻超五成，比去年全年提升；實現全年增長目標有基礎有支撐，新質生產力添動能；GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局指濟回升向好基礎仍需加力鞏固；四中全會今日起召開，統計局網上公布第三季GDP取消記者會

統計局指9月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄；9月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點；首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%；首三季固定資產投資轉跌0.5%，大遜預期；前三季人均可支配收入同比實際增長5.2%，人均消費支出增4.7%；內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%；內地9月社會消費品零售總額增3%，符合預期

測算指9月70城樓價同比跌幅續收窄至一年半最小，環比跌幅為一年來最大；分析指三季度經濟數據冷熱交織，政策發力助穩全年增長目標

杜拜來港貨機撞地勤車致兩死，運輸及物流局對事故深表關注；機管局指貨機墮海事故不影響今日航班升降，北跑道維持關閉

聚水潭(06687)暗盤收高逾37%，每手賺1140元

海西新藥(02637)首掛開高逾18%，每手賺780元，超購逾三千倍上限定價；收高21%，每手賺890元

廸生創建(00113)潘廸生退休辭任主席等職位，改任投資委員會主席

IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP

UBS AG因錯誤分類專業投資者遭證監會譴責及罰款800萬元

美國KKR公司據報洽談收購復星國際(00656)旗下香港鼎睿再保險股權

許正宇稱物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者

田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選；謝偉銓宣布不參選競逐連任，稱希望多陪伴家人

本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期

瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升

高盛大摩等公司高管據報將出席下月香港國際金融領袖投資峰會