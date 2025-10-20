  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

20/10/2025 19:13

《日入而息》內地第三季GDP增4.8%符預期，聚水潭暗盤收高逾37%

統計局第三季GDP增速回落，主因個別國家濫施關稅、國內結構調整壓力大；前三季GDP增速加快，展現中國經濟應變破局能力和韌性；內地第三季GDP增4.8%符合預期，首三季增5.2%；首三季最終消費支出對經濟增長貢獻超五成，比去年全年提升；實現全年增長目標有基礎有支撐，新質生產力添動能；GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局指濟回升向好基礎仍需加力鞏固；四中全會今日起召開，統計局網上公布第三季GDP取消記者會
統計局指9月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄；9月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點；首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%；首三季固定資產投資轉跌0.5%，大遜預期；前三季人均可支配收入同比實際增長5.2%，人均消費支出增4.7%；內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%；內地9月社會消費品零售總額增3%，符合預期
測算指9月70城樓價同比跌幅續收窄至一年半最小，環比跌幅為一年來最大；分析指三季度經濟數據冷熱交織，政策發力助穩全年增長目標
杜拜來港貨機撞地勤車致兩死，運輸及物流局對事故深表關注；機管局指貨機墮海事故不影響今日航班升降，北跑道維持關閉
聚水潭(06687)暗盤收高逾37%，每手賺1140元
海西新藥(02637)首掛開高逾18%，每手賺780元，超購逾三千倍上限定價；收高21%，每手賺890元
廸生創建(00113)潘廸生退休辭任主席等職位，改任投資委員會主席
IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP
UBS AG因錯誤分類專業投資者遭證監會譴責及罰款800萬元
美國KKR公司據報洽談收購復星國際(00656)旗下香港鼎睿再保險股權
許正宇稱物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選；謝偉銓宣布不參選競逐連任，稱希望多陪伴家人
本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期
瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升
高盛大摩等公司高管據報將出席下月香港國際金融領袖投資峰會
外交部表示中方在處理中美經貿的立場是一貫的、明確的；中國9月自美國進口大豆的數量清零，南美暴增

《即日市況》
恒指全日升611點收報25858，科指領漲阿里升4.8%、騰訊升3.2%
　
《深滬股市》　
第三季GDP破五，滬綜指仍收升0.6%，兩市成交縮量一成
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1662/63，日圓最新報150.75/78
　　
《公司資訊》　
文遠知行通過港上市聆訊，上半年虧損收窄至8億元人幣
和輝光電港股IPO獲中國證監會備案
華恒生物已向港交所遞表申請H股上市，中證監已接收備案材料
思卓基礎設施私募資本開放式基金遞交在港上市申請
IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP
保發集團(03326)每手買賣單位改為89.7萬股股份
廣和通(00638)發售價釐定為每股21.5元
聚水潭(06687)暗盤報40.02元，高招股價近31%
海西新藥(02637)首掛開高逾18%，每手賺780元，超購逾三千倍上限定價；收高21%，每手賺890元
KLN(00636)利比亞井口平台A工業項目料於2027年竣工
中電(00002)首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元
周大福(01929)據報10月底黃金零售產品將加價12%至18%；內媒指周大福計劃10月底將大多數黃金產品漲價12%-18%
新世界(00017)酒店式公寓K11 ARTUS申改服務式住宅用途，客房數目削近三成
科濟藥業(02171)於2025年ESMO年會上呈列舒瑞基奧侖賽注射液研究成果
康寧傑瑞(09966)於2025年ESMO大會上展示JSKN003的研究進展；JSKN003再次獲得CDE突破性療法認定
港交所(00388)香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增
康大食品(00834)今早停牌，待發內幕消息
中國廣核(01816)新設核電公司，註冊資本1億元
石藥(01093)JSKN003於中國再次獲授予突破性治療認定用於治療HER2陽性晚期結直腸癌患者
零跑(09863)董事長兼首席執行官朱江明及股東傅利泉近期增持324.35萬股，持股增至23.59%
中國興業國際(00830)首三季經營溢利約6.4億元，按年跌24%
「京東新車」披露車身結構：高強度鋼超七成，配機械式半隱藏門把手；京東快遞香港日均攬收快遞量兩年間增長逾50倍
富邦銀行香港採用穆迪GenAI自動生成信貸報告
信銀國際受到中環華懋大廈火警影響，德輔道中分行暫停營業；推出「商務動感銀行」流動銀行平台
華僑銀行香港推出「智安存」全新防詐騙安全功能
中銀香港(02388)推行「智安存」措施，為客戶提供資金上鎖防護
UBS AG因錯誤分類專業投資者遭證監會譴責及罰款800萬元
勁方醫藥(02595)KRAS G12D抑制劑GFH375治療晚期胰腺導管腺癌研究數據呈列於2025年ESMO年會
和譽(02256)於2025年ESMO會議展示匹米替尼臨床III期MANEUVER研究長期療效和安全性數據
基石藥業(02616)於ESMO 2025揭曉CS2009（PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體）Ⅰ期臨床試驗數據
復興亞洲絲路(00274)終止兩附屬公司綜合入帳，料10月底前交表予核數師，續停牌
阿里夸克據報秘密開展「C計劃」：涉對話式AI應用，或對標字節豆包；支付寶暫停首頁投放AI健康管家AQ廣告指音梗、圖梗太爛
螞蟻未來海南信息技術公司增資至35億元，增幅達34900%
華電國際(01071)首三季度發電量及上網電量按年齊跌近6%
友寶在線(02429)建議實行H股全流通
中國港能(00931)股價及成交量不尋常波動，不知悉原因
巨星醫療控股(02393)考慮與Genetron Health於新加坡成立合營企業，提供先進的分子診斷服務
納泉能源科技(01597)核數師變更
兗煤澳大利亞(03668)第三季度整體煤炭銷售價格為每噸140澳元
中國海洋石油(00883)副董事長兼首席執行官辭任
檸萌影視(09857)旗下劇集已開機拍攝
老虎證券香港首贊助CFA協會投資分析比賽香港區總決賽，推出新獎項表揚學生傑出表現
美國KKR公司據報洽談收購復星國際(00656)旗下香港鼎睿再保險股權
香港寬頻(01310)企業方案夥北京遙測技術研究所拓低空經濟機遇
藥捷安康(02617)申H股全流通，涉約11%內資股
浦江國際(02060)上市地位將於本月27日上午9時正起取消
微盟集團(02013)與抖音旗下綜合的數字化營銷服務平台開展業務合作
玄武雲(02392)控股股東建議出售股份
　
《中國要聞》　
習近平代表中央政治局作工作報告，並就「十五五」規劃建議作說明；發改委研究員指「十五五」規劃充分考慮財政承受能力；官媒指推動「十五五」高質量發展，必須堅持人民至上，加力改革開放
商務部電商司司長朱咏調任中國對外貿易中心主任；李成鋼被免中國常駐世貿組織代表職務，李詠箑接任
印尼雅萬高鐵財困，中國外交部表示要看公共效益、綜合收益
統計局第三季GDP增速回落，主因個別國家濫施關稅、國內結構調整壓力大；前三季GDP增速加快，展現中國經濟應變破局能力和韌性；內地第三季GDP增4.8%符合預期，首三季增5.2%；首三季最終消費支出對經濟增長貢獻超五成，比去年全年提升；實現全年增長目標有基礎有支撐，新質生產力添動能；GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局指濟回升向好基礎仍需加力鞏固；四中全會今日起召開，統計局網上公布第三季GDP取消記者會
統計局指內地9月工業增加值增6.5%，勝預期；內地9月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快；首三季智能無人機製造增加值增六成，工業機器人產量增三成
統計局指9月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄；9月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點；首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%；首三季固定資產投資轉跌0.5%，大遜預期；前三季人均可支配收入同比實際增長5.2%，人均消費支出增4.7%；內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%；內地9月社會消費品零售總額增3%，符合預期
測算指9月70城樓價同比跌幅續收窄至一年半最小，環比跌幅為一年來最大；分析指三季度經濟數據冷熱交織，政策發力助穩全年增長目標
財政部明日開展國債做市支持操作，規模6.1億元
廣東近一周新增2086宗基孔肯雅熱個案，較前一周回落
國投瑞銀白銀期貨升級限購，A類份額申購限額低至100元
上海2025年第八批次土拍成交總金額198.77億元人民幣；上海25套大平層開盤首日全部售罄，單套總價超1.3億元
中海44.65億拍下徐匯濱江地塊，樓面價近15萬元創新高
大商所表示QFII可交易品種擴大，增聚氯乙烯等合約
人行1890億逆回購利率持平，淨回籠648億；內地10月LPR續不變，1年期3%，5年期以上3.5%；人行上海總部指前三季人民幣貸款增6013億，存款增1.7萬億
全國生成式人工智能用戶規模達5.15億人，普及率為36.5%
宇樹發布仿生人形機器人Unitree H2，高1.8米、重70公斤
DeepSeek發布並開源新模型OCR，利用視覺模態壓縮長文本上下文
iPhone 17 Pro系列首降價，天貓官方旗艦店降300元可疊加國補；iPhone 17系列上市初期在中美市場銷量較前代高出14%
　
《寶島快訊》　
台股收升1.4%，里昂升台積電目標價至2000新台幣
　
《大國博弈》　
外交部表示中方在處理中美經貿的立場是一貫的、明確的；中國9月自美國進口大豆的數量清零，南美暴增
荷蘭經濟部長表示近日將晤中國官員討論安世半導體僵局
　
《國際要聞》　
日本自民黨與維新會同意聯合執政，高市早苗可望拜相，日經收盤創新高
法國羅浮宮失竊，八件無價王室珠寶被盜
特朗普提議俄烏在當前戰線實施停火，澤連斯基欲參與布達佩斯會談
示威者「不要國王」，抗議特朗普活動席捲全美國
　
《外圍經濟》　
日本央行委員高田創稱現在是提高政策利率的「黃金時機」
新西蘭第三季CPI較去年同期上漲3%，符預期
法國評級遭標普下調，財長稱此舉無異於雪上加霜
多個平台出現「死機」情況，懷疑與亞馬遜雲端服務AWS有關
美國咖啡價格持續走高，受關稅推動
　
《其他消息》　
李家超稱香港擁有歷史悠久法治傳統，國際調解院為值得信賴機構
杜拜來港貨機撞地勤車致兩死，運輸及物流局對事故深表關注；機管局指貨機墮海事故不影響今日航班升降，北跑道維持關閉
陳茂波赴韓國仁川出席亞太經合組織財政部長會議，並轉往北京訪問
行政會議在下屆立法會會期前改為按需要舉行會議
華懋大廈3級火，華懋集團指已聯絡租戶提供支援，屋宇署稱大廈結構無明顯危險
許正宇稱物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
金融科技周下月3日舉行，匯控及渣打CEO將出席
高盛大摩等公司高管據報將出席下月香港國際金融領袖投資峰會
無印良品物流公司遭網絡攻擊，網上商店服務暫停
田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選；謝偉銓宣布不參選競逐連任，稱希望多陪伴家人；傳江旻憓有意參選立法會新界北地區直選
世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續；第三季本港甲廈租賃量按季增25%，商舖空置率升至8%
本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期
瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升
天文台發出三號強風信號

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處