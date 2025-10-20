《日入而息》內地第三季GDP增4.8%符預期，聚水潭暗盤收高逾37%

|統計局第三季GDP增速回落，主因個別國家濫施關稅、國內結構調整壓力大；前三季GDP增速加快，展現中國經濟應變破局能力和韌性；內地第三季GDP增4.8%符合預期，首三季增5.2%；首三季最終消費支出對經濟增長貢獻超五成，比去年全年提升；實現全年增長目標有基礎有支撐，新質生產力添動能；GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局指濟回升向好基礎仍需加力鞏固；四中全會今日起召開，統計局網上公布第三季GDP取消記者會
|統計局指9月70城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄；9月全國城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點；首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%；首三季固定資產投資轉跌0.5%，大遜預期；前三季人均可支配收入同比實際增長5.2%，人均消費支出增4.7%；內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%；內地9月社會消費品零售總額增3%，符合預期
|測算指9月70城樓價同比跌幅續收窄至一年半最小，環比跌幅為一年來最大；分析指三季度經濟數據冷熱交織，政策發力助穩全年增長目標
|杜拜來港貨機撞地勤車致兩死，運輸及物流局對事故深表關注；機管局指貨機墮海事故不影響今日航班升降，北跑道維持關閉
|聚水潭(06687)暗盤收高逾37%，每手賺1140元
|海西新藥(02637)首掛開高逾18%，每手賺780元，超購逾三千倍上限定價；收高21%，每手賺890元
|廸生創建(00113)潘廸生退休辭任主席等職位，改任投資委員會主席
|IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP
|UBS AG因錯誤分類專業投資者遭證監會譴責及罰款800萬元
|美國KKR公司據報洽談收購復星國際(00656)旗下香港鼎睿再保險股權
|許正宇稱物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
|田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選；謝偉銓宣布不參選競逐連任，稱希望多陪伴家人
|本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期
|瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升
|高盛大摩等公司高管據報將出席下月香港國際金融領袖投資峰會
|外交部表示中方在處理中美經貿的立場是一貫的、明確的；中國9月自美國進口大豆的數量清零，南美暴增
|恒指全日升611點收報25858，科指領漲阿里升4.8%、騰訊升3.2%
|第三季GDP破五，滬綜指仍收升0.6%，兩市成交縮量一成
|歐元最新報1.1662/63，日圓最新報150.75/78
|文遠知行通過港上市聆訊，上半年虧損收窄至8億元人幣
|和輝光電港股IPO獲中國證監會備案
|華恒生物已向港交所遞表申請H股上市，中證監已接收備案材料
|思卓基礎設施私募資本開放式基金遞交在港上市申請
|保發集團(03326)每手買賣單位改為89.7萬股股份
|廣和通(00638)發售價釐定為每股21.5元
|聚水潭(06687)暗盤報40.02元，高招股價近31%
|KLN(00636)利比亞井口平台A工業項目料於2027年竣工
|中電(00002)首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元
|周大福(01929)據報10月底黃金零售產品將加價12%至18%；內媒指周大福計劃10月底將大多數黃金產品漲價12%-18%
|新世界(00017)酒店式公寓K11 ARTUS申改服務式住宅用途，客房數目削近三成
|科濟藥業(02171)於2025年ESMO年會上呈列舒瑞基奧侖賽注射液研究成果
|康寧傑瑞(09966)於2025年ESMO大會上展示JSKN003的研究進展；JSKN003再次獲得CDE突破性療法認定
|港交所(00388)香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增
|康大食品(00834)今早停牌，待發內幕消息
|中國廣核(01816)新設核電公司，註冊資本1億元
|石藥(01093)JSKN003於中國再次獲授予突破性治療認定用於治療HER2陽性晚期結直腸癌患者
|零跑(09863)董事長兼首席執行官朱江明及股東傅利泉近期增持324.35萬股，持股增至23.59%
|中國興業國際(00830)首三季經營溢利約6.4億元，按年跌24%
|「京東新車」披露車身結構：高強度鋼超七成，配機械式半隱藏門把手；京東快遞香港日均攬收快遞量兩年間增長逾50倍
|富邦銀行香港採用穆迪GenAI自動生成信貸報告
|信銀國際受到中環華懋大廈火警影響，德輔道中分行暫停營業；推出「商務動感銀行」流動銀行平台
|華僑銀行香港推出「智安存」全新防詐騙安全功能
|中銀香港(02388)推行「智安存」措施，為客戶提供資金上鎖防護
|UBS AG因錯誤分類專業投資者遭證監會譴責及罰款800萬元
|勁方醫藥(02595)KRAS G12D抑制劑GFH375治療晚期胰腺導管腺癌研究數據呈列於2025年ESMO年會
|和譽(02256)於2025年ESMO會議展示匹米替尼臨床III期MANEUVER研究長期療效和安全性數據
|基石藥業(02616)於ESMO 2025揭曉CS2009（PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體）Ⅰ期臨床試驗數據
|復興亞洲絲路(00274)終止兩附屬公司綜合入帳，料10月底前交表予核數師，續停牌
|阿里夸克據報秘密開展「C計劃」：涉對話式AI應用，或對標字節豆包；支付寶暫停首頁投放AI健康管家AQ廣告指音梗、圖梗太爛
|螞蟻未來海南信息技術公司增資至35億元，增幅達34900%
|華電國際(01071)首三季度發電量及上網電量按年齊跌近6%
|友寶在線(02429)建議實行H股全流通
|中國港能(00931)股價及成交量不尋常波動，不知悉原因
|巨星醫療控股(02393)考慮與Genetron Health於新加坡成立合營企業，提供先進的分子診斷服務
|納泉能源科技(01597)核數師變更
|兗煤澳大利亞(03668)第三季度整體煤炭銷售價格為每噸140澳元
|中國海洋石油(00883)副董事長兼首席執行官辭任
|檸萌影視(09857)旗下劇集已開機拍攝
|老虎證券香港首贊助CFA協會投資分析比賽香港區總決賽，推出新獎項表揚學生傑出表現
|美國KKR公司據報洽談收購復星國際(00656)旗下香港鼎睿再保險股權
|香港寬頻(01310)企業方案夥北京遙測技術研究所拓低空經濟機遇
|藥捷安康(02617)申H股全流通，涉約11%內資股
|浦江國際(02060)上市地位將於本月27日上午9時正起取消
|微盟集團(02013)與抖音旗下綜合的數字化營銷服務平台開展業務合作
|玄武雲(02392)控股股東建議出售股份
|習近平代表中央政治局作工作報告，並就「十五五」規劃建議作說明；發改委研究員指「十五五」規劃充分考慮財政承受能力；官媒指推動「十五五」高質量發展，必須堅持人民至上，加力改革開放
|商務部電商司司長朱咏調任中國對外貿易中心主任；李成鋼被免中國常駐世貿組織代表職務，李詠箑接任
|印尼雅萬高鐵財困，中國外交部表示要看公共效益、綜合收益
|統計局指內地9月工業增加值增6.5%，勝預期；內地9月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快；首三季智能無人機製造增加值增六成，工業機器人產量增三成
|財政部明日開展國債做市支持操作，規模6.1億元
|廣東近一周新增2086宗基孔肯雅熱個案，較前一周回落
|國投瑞銀白銀期貨升級限購，A類份額申購限額低至100元
|上海2025年第八批次土拍成交總金額198.77億元人民幣；上海25套大平層開盤首日全部售罄，單套總價超1.3億元
|中海44.65億拍下徐匯濱江地塊，樓面價近15萬元創新高
|大商所表示QFII可交易品種擴大，增聚氯乙烯等合約
|人行1890億逆回購利率持平，淨回籠648億；內地10月LPR續不變，1年期3%，5年期以上3.5%；人行上海總部指前三季人民幣貸款增6013億，存款增1.7萬億
|全國生成式人工智能用戶規模達5.15億人，普及率為36.5%
|宇樹發布仿生人形機器人Unitree H2，高1.8米、重70公斤
|DeepSeek發布並開源新模型OCR，利用視覺模態壓縮長文本上下文
|iPhone 17 Pro系列首降價，天貓官方旗艦店降300元可疊加國補；iPhone 17系列上市初期在中美市場銷量較前代高出14%
|台股收升1.4%，里昂升台積電目標價至2000新台幣
|外交部表示中方在處理中美經貿的立場是一貫的、明確的；中國9月自美國進口大豆的數量清零，南美暴增
|荷蘭經濟部長表示近日將晤中國官員討論安世半導體僵局
|日本自民黨與維新會同意聯合執政，高市早苗可望拜相，日經收盤創新高
|法國羅浮宮失竊，八件無價王室珠寶被盜
|特朗普提議俄烏在當前戰線實施停火，澤連斯基欲參與布達佩斯會談
|示威者「不要國王」，抗議特朗普活動席捲全美國
|日本央行委員高田創稱現在是提高政策利率的「黃金時機」
|新西蘭第三季CPI較去年同期上漲3%，符預期
|法國評級遭標普下調，財長稱此舉無異於雪上加霜
|多個平台出現「死機」情況，懷疑與亞馬遜雲端服務AWS有關
|美國咖啡價格持續走高，受關稅推動
|李家超稱香港擁有歷史悠久法治傳統，國際調解院為值得信賴機構
|陳茂波赴韓國仁川出席亞太經合組織財政部長會議，並轉往北京訪問
|行政會議在下屆立法會會期前改為按需要舉行會議
|華懋大廈3級火，華懋集團指已聯絡租戶提供支援，屋宇署稱大廈結構無明顯危險
|許正宇稱物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
|金融科技周下月3日舉行，匯控及渣打CEO將出席
|高盛大摩等公司高管據報將出席下月香港國際金融領袖投資峰會
|無印良品物流公司遭網絡攻擊，網上商店服務暫停
|田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選；謝偉銓宣布不參選競逐連任，稱希望多陪伴家人；傳江旻憓有意參選立法會新界北地區直選
|世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續；第三季本港甲廈租賃量按季增25%，商舖空置率升至8%
|本港今年7至9月失業率為3.9%，高於市場預期
|瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升
|天文台發出三號強風信號
