理財秘笈
期貨新聞

21/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135971張，減22479張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135971張，較前減22479張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155611張，減21409張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/10(一)135971-22479155611-21409
17/10(五)1584502160017702022665
16/10(四)136850-605154355-406
15/10(三)137455-10845154761-10261
14/10(二)14830030551650223460

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/10(一)41621-463355200-3152
17/10(五)462541581583522005
16/10(四)44673921563471025
15/10(三)43752-305855322-2806
14/10(二)4681079158128874

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

