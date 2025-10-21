恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135971張，減22479張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135971張，較前減22479張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155611張，減21409張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(一)
|135971
|-22479
|155611
|-21409
|17/10(五)
|158450
|21600
|177020
|22665
|16/10(四)
|136850
|-605
|154355
|-406
|15/10(三)
|137455
|-10845
|154761
|-10261
|14/10(二)
|148300
|3055
|165022
|3460
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(一)
|41621
|-4633
|55200
|-3152
|17/10(五)
|46254
|1581
|58352
|2005
|16/10(四)
|44673
|921
|56347
|1025
|15/10(三)
|43752
|-3058
|55322
|-2806
|14/10(二)
|46810
|791
|58128
|874
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
