恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數200372張減逾二萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為200372張，較前減25814張；若計入其他月份的未平倉合約，總數237575張，減25275張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(一)
|200372
|-25814
|237575
|-25275
|17/10(五)
|226186
|28817
|262850
|30472
|16/10(四)
|197369
|-5789
|232378
|-5689
|15/10(三)
|203158
|-6810
|238067
|-6934
|14/10(二)
|209968
|5587
|245001
|6197
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(一)
|100523
|2565
|119503
|2878
|17/10(五)
|97958
|-3504
|116625
|-3012
|16/10(四)
|101462
|-5392
|119637
|-5314
|15/10(三)
|106854
|6772
|124951
|6980
|14/10(二)
|100082
|5617
|117971
|5855
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
