期指高開381點報26245，國指期貨升149點報9378

期指高開381點報26245，國指期貨高開149點報9378，科指期貨高開119點報6054。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/10/2025 09:15
