即月期指最後交易價26012升148點，低水16點

即月期指最後交易價26012，升148點，低水16點，暫成交91226張。即月國指期貨最後交易價9292，升63點，低水11點，暫成交74025張。另外，即月科指期貨最後交易價6000，升65點，低水8點，暫成交110342張。

《經濟通通訊社21日專訊》