【夜期時段】即月期指最新報26022點，升10點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報26006點，跌6點，低水22點，最新報26022點，升10點，低水6點，合約成交433張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9296點，升4點，低水7點，最新報9299點，升7點，低水4點，合約成交450張。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/10/2025 17:20
《經濟通通訊社21日專訊》
