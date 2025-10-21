【夜期時段】即月期指最新報26022點，升10點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報26006點，跌6點，低水22點，最新報26022點，升10點，低水6點，合約成交433張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9296點，升4點，低水7點，最新報9299點，升7點，低水4點，合約成交450張。

《經濟通通訊社21日專訊》