《日入而息》高市早苗獲選日本首位女首相，恒指兩連升重返二萬六

日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相；外交部回應高市早苗勝選希望日方同中方相向而行；高市早苗當選日本首相，日經225指數創收市歷史新高

泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

新世界(00017)沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

港交所(00388)指香港ETP市場換手率高居全球榜首，備兌認購期權ETF愈來愈受投資者歡迎

廣和通(00638)暗盤報21.72元，高招股價逾1%

聚水潭(06687)首掛開高逾24%每手賺740元，超購近二千倍中籤率僅0.13%；收高近24%每手賺730元，盤中高見40.58元每手最多可賺近千

金發局啟動全球推廣活動，彰顯香港作為國際資本增值樞紐非凡金融實力；金發局盧彩雲樂見本港近年金融發展，反映香港資本市場正重拾活力

David Webb指政府煙草稅收跌逾40%，或與非法進口香煙市場份額不斷擴大有關

京東(09618)港澳推99元人民幣包郵送上門，九龍東設專屬優惠券補貼

美團(03690)LongCat團隊發布並開源VitaBench大模型評測基準；肖飛與仇廣宇加入美團決策層S-team，分管軟硬件服務和Keeta業務；美團Keeta據報高薪廣招人才，年新120萬元聘高級算法專家

人民日報指十五五時期，須更突出發展新質生產力戰略；券商料「十五五」更著重未來產業、新能源等新質生產力

商務部表示明年化肥進口關稅配額總量維持在1365萬噸；明年原油非國營貿易進口允許量為2.57億噸

人行1595億逆回購利率持平，淨投放685億；人行條法司表示加快推進重點領域、新興領域立法，完善金融法治體系

中國外交部指美方揮舞簽證大棒嚇不倒真正的有識之士；美威脅對華斷供飛機零部件，中方指貿易戰不符合任何一方利益；特朗普稱明年初訪華，中方指元首外交發揮戰略引領作用

民建聯派26人參選，5人包括劉國勳梁熙等不競逐連任

「2025智慧生活夥伴大獎」得獎名單；「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

經濟通婁志明稱人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事

創科局張曼莉稱香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠

數碼港蔡偉傑稱本港各行各業均須創新科技，冀更多解決方案助力創科發展