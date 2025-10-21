  • 會員
期貨新聞

21/10/2025 19:10

《日入而息》高市早苗獲選日本首位女首相，恒指兩連升重返二萬六

日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相；外交部回應高市早苗勝選希望日方同中方相向而行；高市早苗當選日本首相，日經225指數創收市歷史新高
泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍
新世界(00017)沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議
港交所(00388)指香港ETP市場換手率高居全球榜首，備兌認購期權ETF愈來愈受投資者歡迎
廣和通(00638)暗盤報21.72元，高招股價逾1%
聚水潭(06687)首掛開高逾24%每手賺740元，超購近二千倍中籤率僅0.13%；收高近24%每手賺730元，盤中高見40.58元每手最多可賺近千
金發局啟動全球推廣活動，彰顯香港作為國際資本增值樞紐非凡金融實力；金發局盧彩雲樂見本港近年金融發展，反映香港資本市場正重拾活力
David Webb指政府煙草稅收跌逾40%，或與非法進口香煙市場份額不斷擴大有關
京東(09618)港澳推99元人民幣包郵送上門，九龍東設專屬優惠券補貼
美團(03690)LongCat團隊發布並開源VitaBench大模型評測基準；肖飛與仇廣宇加入美團決策層S-team，分管軟硬件服務和Keeta業務；美團Keeta據報高薪廣招人才，年新120萬元聘高級算法專家
人民日報指十五五時期，須更突出發展新質生產力戰略；券商料「十五五」更著重未來產業、新能源等新質生產力
商務部表示明年化肥進口關稅配額總量維持在1365萬噸；明年原油非國營貿易進口允許量為2.57億噸
人行1595億逆回購利率持平，淨投放685億；人行條法司表示加快推進重點領域、新興領域立法，完善金融法治體系
中國外交部指美方揮舞簽證大棒嚇不倒真正的有識之士；美威脅對華斷供飛機零部件，中方指貿易戰不符合任何一方利益；特朗普稱明年初訪華，中方指元首外交發揮戰略引領作用
民建聯派26人參選，5人包括劉國勳梁熙等不競逐連任
「2025智慧生活夥伴大獎」得獎名單；「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項
經濟通婁志明稱人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事
創科局張曼莉稱香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠
數碼港蔡偉傑稱本港各行各業均須創新科技，冀更多解決方案助力創科發展
智慧城市聯盟鄧淑明稱本港過去十年經歷多番變遷，創新科技發展「有危也有機」

《即日市況》
恒指全日升168點收報26027，內險及蘋概股升幅靠前
　
《深滬股市》　
滬綜指收升1.36%企上三千九，半導體、CPO概念全日強勢
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1620/22，日圓最新報151.79/80
　　
《公司資訊》　
廣和通(00638)暗盤報21.72元，高招股價逾1%
聚水潭(06687)首掛開高逾24%每手賺740元，超購近二千倍中籤率僅0.13%；收高近24%每手賺730元，盤中高見40.58元每手最多可賺近千
小黃鴨德盈(02250)夥國富量子發展「IP資產金融化」等業務
泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍
貿易通(00536)夥法大大推動香港跨境合規電子簽署解決方案
海爾智家(06690)傳分拆物聯網子公司卡奧斯上市，集資約39億元
據報京東(09618)在港招聘運營總監等職位，負責證監會1及9號牌營運管理工作
美團(03690)LongCat團隊發布並開源VitaBench大模型評測基準；肖飛與仇廣宇加入美團決策層S-team，分管軟硬件服務和Keeta業務；美團Keeta據報高薪廣招人才，年新120萬元聘高級算法專家
京東(09618)港澳推99元人民幣包郵送上門，九龍東設專屬優惠券補貼
有傳螞蟻集團有份投資的公司GCash計劃推遲上市計劃
信銀國際德輔道中分行今日上午9時起逐步全面恢復服務
國泰(00293)與空中巴士聯合投資最多7000萬美元，推動可持續航空燃油發展
港交所(00388)指香港ETP市場換手率高居全球榜首，備兌認購期權ETF愈來愈受投資者歡迎
TATA健康(01255)張鳴琪獲委任為行政總裁，徐建達將獲委任為首席財務官，自今日起生效
五礦資源(01208)德勤將終止擔任核數師，另決議委任安永接任
新世界(00017)沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議
中廣核礦業(01164)第三季度旗下礦山共生產天然鈾644.3tU
藥明巨諾(02126)已向藥監管局遞交瑞基奧侖賽在系統性紅斑狼瘡患者中的I期研究數據
五礦資源(01208)第三季度銅總產量按年增長11%
建灝地產「文曜」新增成交呎價約1.8萬元，集團看好資金或大舉流入樓市
恒安國際(01044)已完成發行5億元人民幣超短期融資券
香港寬頻(01310)企業方案夥瑞數信息強化企業資安防護
　
《中國要聞》　
人民日報指十五五時期，須更突出發展新質生產力戰略；券商料「十五五」更著重未來產業、新能源等新質生產力
商務部表示明年化肥進口關稅配額總量維持在1365萬噸；明年原油非國營貿易進口允許量為2.57億噸
工信部開座談會落實水泥產能置換，中建材、海螺等參會
今年國產電影海外票房收入達1.4億美元，超過去年全年
北京前8月罕見病藥品進口26.6億增59%，進口值全國之首
中指院指9月房地產行業信用債發行規模同比增長近九成
文旅部指前三季國內遊人次同比增18%，花費增11.5%
內地第三季房地產業GDP跌0.2%，金融業增5.2%
廣東鼓勵地市設「模型券」，支持企業購買工業模型服務
廣州口岸離境退稅金額10月以來已超2700萬元，創新高
深圳9月出口轉跌4.7%，進口增4.4%
中國動力電池回收市場規模到2030年料突破千億元
財政部6.1億國債做市操作，5年期收益率1.6%、3年期1.54%
人行1595億逆回購利率持平，淨投放685億；人行條法司表示加快推進重點領域、新興領域立法，完善金融法治體系
多家銀行下調存款利率，部分銀行「存三年不如存一年」
近3000億元「準財政」工具資金到位，向科技創新傾斜
內地興起Sora生成AI短片「去水印」黑灰產業，最低3元
宇樹發布四足機器人實訓平台，助力具身智能人才培養
華為新款路由器X3 Pro將於11月上市，外觀似藝術品；華為明發布鴻蒙操作系統6，傳將支持與蘋果設備互傳檔案
中電港國家集成電路基金減持301.97萬股公司股份
綠城近5億競得廣州番禺區黃沙島宅地，溢價率17.78%
上海奉賢富力萬達廣場爛尾四年即將法拍，起拍價約12.23億元
路透指長鑫存儲擬最快明年首季上海上市，目標估值3000億人幣
　
《寶島快訊》　
台股收升0.23%報27752點，台積電盤中攀1500新台幣新高
　
《大國博弈》　
中國外交部指美方揮舞簽證大棒嚇不倒真正的有識之士；美威脅對華斷供飛機零部件，中方指貿易戰不符合任何一方利益；特朗普稱明年初訪華，中方指元首外交發揮戰略引領作用
韓正晤美國奧勒岡州參議長，稱兩國應成為夥伴和朋友
美澳簽署關鍵礦產協議，試圖擺脫對中國稀土依賴
歐盟對華鋼製履帶板作出反傾銷肯定性終裁
　
《國際要聞》　
日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相；外交部回應高市早苗勝選希望日方同中方相向而行
特朗普突向哥倫比亞加徵懲罰性關稅
　
《外圍經濟》　
高市早苗當選日本首相，日經225指數創收市歷史新高
澳洲稀土股上漲，美澳簽署關鍵礦產協議
韓國10月前20天對美國出口大跌24.7%，但韓股仍創新高
美銀指若美國信貸問題持續，美股可能遭被動拋售
亞馬遜雲端服務AWS當機長達15小時，美國東岸營運受廣泛影響
蘋果股價創新高，巴菲特錯失500億美元收益
金價飆升引發投資潮，韓國銀行金條供不應求；局勢緩和投資者卻繼續買入，黃金再創紀錄新高
　
《其他消息》　
陳茂波明率40多人代表團赴北京、雄安新區考察
機管局爭取中午重開北跑道作備用，已鎖定飛機黑盒位置
許正宇稱賦權採購人員可更好把關，非單純審閱文件
金發局啟動全球推廣活動，彰顯香港作為國際資本增值樞紐非凡金融實力
陳美寶稱全力跟進貨機墮海事故及善後工作，協助受影響家屬
團結香港基金夥大新銀行發布調查數據指香港金融服務、貿易及物流、文旅指數居大灣區首位
建造業失業率升至7.2% 甯漢豪稱個別工種仍有短缺，會精準輸入外勞
中原指普通話拼音買家上季斥380億買樓，創同期歷史新高，啟德吸50億居首
灣仔「woodis」加推30伙，折實售價658萬起
錦上路「柏瓏III」九日累收逾4700票超購33倍，今日起公開發售單位
香港耀華學校獲批天水圍用地建中小學校舍，將提供內地課程教育
仲量聯行指上季寫字樓市場錄64.6萬平方呎淨吸納量，整體空置率降至13.4%
恒生調查指逾六成受訪者指信用卡餐飲日用品購物優惠吸引更頻繁消費
David Webb指政府煙草稅收跌逾40%，或與非法進口香煙市場份額不斷擴大有關
屋宇署8月批出六份建築圖則，獲准動工的建築工程項目則有11個
孫東指明年將推創科產業引導基金，結合市場力量投資創科產業發展
李慧琼宣布撤回「告別議案」，指希望專注換屆選舉工作
「2025智慧生活夥伴大獎」得獎名單；「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項
創科局張曼莉稱香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠
數碼港蔡偉傑稱本港各行各業均須創新科技，冀更多解決方案助力創科發展
智慧城市聯盟鄧淑明稱本港過去十年經歷多番變遷，創新科技發展「有危也有機」
民建聯派26人參選，5人包括劉國勳梁熙等不競逐連任
畢馬威調研指近七成首席執行官計劃未來一年將10%-20%預算投入AI領域
經濟通婁志明稱人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事
金發局盧彩雲樂見本港近年金融發展，反映香港資本市場正重拾活力

