恒指期貨現貨月份未平倉合約總數125988張，減9983張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為125988張，較前減9983張；若計入其他月份的未平倉合約，總數145811張，減9800張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(二)
|125988
|-9983
|145811
|-9800
|20/10(一)
|135971
|-22479
|155611
|-21409
|17/10(五)
|158450
|21600
|177020
|22665
|16/10(四)
|136850
|-605
|154355
|-406
|15/10(三)
|137455
|-10845
|154761
|-10261
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(二)
|40126
|-1495
|53847
|-1353
|20/10(一)
|41621
|-4633
|55200
|-3152
|17/10(五)
|46254
|1581
|58352
|2005
|16/10(四)
|44673
|921
|56347
|1025
|15/10(三)
|43752
|-3058
|55322
|-2806
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
