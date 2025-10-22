  • 會員
期貨新聞

22/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數207876張減9765張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207876張，較前減9765張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274678張，減7641張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/10(二)207876-9765274678-7641
20/10(一)217641-18684282319-16968
17/10(五)2363251784729928720400
16/10(四)218478-3656278887-5375
15/10(三)222134-14053284262-14534

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/10(二)85133-2214143265-842
20/10(一)87347-3781144107-2016
17/10(五)91128-8541461231692
16/10(四)91982-1044144431-3144
15/10(三)93026-6117147575-6817

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

