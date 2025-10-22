恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數207876張減9765張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207876張，較前減9765張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274678張，減7641張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(二)
|207876
|-9765
|274678
|-7641
|20/10(一)
|217641
|-18684
|282319
|-16968
|17/10(五)
|236325
|17847
|299287
|20400
|16/10(四)
|218478
|-3656
|278887
|-5375
|15/10(三)
|222134
|-14053
|284262
|-14534
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(二)
|85133
|-2214
|143265
|-842
|20/10(一)
|87347
|-3781
|144107
|-2016
|17/10(五)
|91128
|-854
|146123
|1692
|16/10(四)
|91982
|-1044
|144431
|-3144
|15/10(三)
|93026
|-6117
|147575
|-6817
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
