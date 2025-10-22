  • 會員
22/10/2025 17:47

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表演講，歐洲央行銀監會主席發表講話

　　受可口可樂(US.KO)及3M(US.MMM)等企業強勁業績帶動，道指昨日再創收市新高。然而市場整體表現分歧，部分科技股走弱拖累納指輕微收跌。道指收市升218.16點或0.47%，報46924.74點；標普500指數升0.22點，報6735.35點；納指跌36.88點或0.16%，報22953.67點。港股方面，恒生指數收市報25781，跌245點或0.9%，成交2275億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯出席2025年巴塞羅那不動產會議。8:25pm，歐洲央行總裁拉加德在法蘭克福金融與未來峰會上發表主旨演講。10:00pm，聯合國秘書長古特雷斯、西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波等其他聯合國官員在貿發會議期間舉行新聞發布會。10:50pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆在該行主辦的「跨越信用障礙」會議上致歡迎辭。11:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。

　　在美國，今日公布業績的公司有：IBM國際商業機器(US.IBM)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、德州儀器(US.TXN)、溫德姆酒店及度假村(US.WH)等。
