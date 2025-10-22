  • 會員
22/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數196587張減3785張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為196587張，較前減3785張；若計入其他月份的未平倉合約，總數235793張，減1782張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/10(二)196587-3785235793-1782
20/10(一)200372-25814237575-25275
17/10(五)2261862881726285030472
16/10(四)197369-5789232378-5689
15/10(三)203158-6810238067-6934

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/10(二)10383233091237894286
20/10(一)10052325651195032878
17/10(五)97958-3504116625-3012
16/10(四)101462-5392119637-5314
15/10(三)10685467721249516980

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

