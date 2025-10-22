  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

22/10/2025 09:15

期指低開140點報25872，國指期貨跌48點報9244

　　期指低開140點報25872，國指期貨低開48點報9244，科指期貨低開45點報5955。
《經濟通通訊社22日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰22/10/2025 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７６５﹒７５跌７﹒…

其他
More

22/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９６５８７張減３７８５張

22/10/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８７６張減９７６５張

22/10/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５９８８張，減９９８３張

21/10/2025 19:15  《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，中國聯通公布業績

21/10/2025 19:10  《日入而息》高市早苗獲選日本首位女首相，恒指兩連升重返二萬六

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處