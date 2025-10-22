期指低開140點報25872，國指期貨跌48點報9244

期指低開140點報25872，國指期貨低開48點報9244，科指期貨低開45點報5955。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/10/2025 09:15
