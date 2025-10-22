即月期指最後交易價25741跌271點，低水41點

即月期指最後交易價25741，跌271點，低水41點，暫成交90696張。即月國指期貨最後交易價9212，跌80點，低水12點，暫成交68097張。另外，即月科指期貨最後交易價5916，跌84點，低水7點，暫成交120579張。
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
22/10/2025 16:31
即月期指最後交易價25741，跌271點，低水41點，暫成交90696張。即月國指期貨最後交易價9212，跌80點，低水12點，暫成交68097張。另外，即月科指期貨最後交易價5916，跌84點，低水7點，暫成交120579張。
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
下一篇新聞︰22/10/2025 15:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８６﹒０升１２﹒…
22/10/2025 09:15 期指低開１４０點報２５８７２，國指期貨跌４８點報９２４４
22/10/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７６５﹒７５跌７﹒…
22/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９６５８７張減３７８５張
22/10/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８７６張減９７６５張
22/10/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５９８８張，減９９８３張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N