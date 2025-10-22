即月期指最後交易價25741跌271點，低水41點

即月期指最後交易價25741，跌271點，低水41點，暫成交90696張。即月國指期貨最後交易價9212，跌80點，低水12點，暫成交68097張。另外，即月科指期貨最後交易價5916，跌84點，低水7點，暫成交120579張。

《經濟通通訊社22日專訊》