【夜期時段】即月期指最新報25727點，跌14點，低水55點

即月期指在夜期時段開市報25732點，跌9點，低水50點，最新報25727點，跌14點，低水55點，合約成交382張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9213點，升1點，低水11點，最新報9207點，跌5點，低水17點，合約成交243張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票
22/10/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25732點，跌9點，低水50點，最新報25727點，跌14點，低水55點，合約成交382張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9213點，升1點，低水11點，最新報9207點，跌5點，低水17點，合約成交243張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票
上一篇新聞︰22/10/2025 17:47 《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表演講，歐洲央行銀監會主席…
下一篇新聞︰22/10/2025 16:46 即月期指最後交易價２５７４１跌２７１點，成交９０９３５張
22/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２５７４１跌２７１點，低水４１點
22/10/2025 15:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８６﹒０升１２﹒…
22/10/2025 09:15 期指低開１４０點報２５８７２，國指期貨跌４８點報９２４４
22/10/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７６５﹒７５跌７﹒…
22/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９６５８７張減３７８５張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N