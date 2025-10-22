【夜期時段】即月期指最新報25727點，跌14點，低水55點

即月期指在夜期時段開市報25732點，跌9點，低水50點，最新報25727點，跌14點，低水55點，合約成交382張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9213點，升1點，低水11點，最新報9207點，跌5點，低水17點，合約成交243張。

《經濟通通訊社22日專訊》