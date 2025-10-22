  • 會員
期貨新聞

22/10/2025 19:46

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布成屋銷售等數據

　　英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布成屋銷售等數據，料為周四（23日）市場焦點。

　　周四日本假期休市。各國重要經濟活動方面，歐洲理事會會議舉行（至24日）。歐洲央行總裁拉加德出席歐元峰會。周四本港時間5:15pm，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲就英格蘭北部的經濟增長發表講話。晚上9:30pm，歐洲央行執委連恩發表講話。10:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美國參議院金融委員會聽證會就金融監管機構的監督問題作證。

*歐元區公布消費者信心指數，平安好醫生公布業績*

　　數據方面，周四（23日）4:30pm（本港時間．下同），香港公布9月綜合消費物價指數，年率升幅料維持於1.1%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.5萬。10:00pm，美國公布9月成屋銷售，料由400萬升至406萬，月率料由下滑0.2%改善至升1.5%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負14.9惡化至負15。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由4降至2。

　　在本港，明日公布業績的公司有:麗珠醫藥(01513)、平安好醫生(01833)、法拉帝(09638)等。
《經濟通通訊社22日專訊》

