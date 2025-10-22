《日入而息》港交所傳拒部分上市公司轉向DAT作核心業務，信置黃永光指本港樓市受惠6大因素

王文濤見空客CEO盼加強合作，積極推動解決在華所遇問題；空客天津廠第二條A320系列飛機總裝線啟用，在華產能將翻番

港珠澳大橋開通7周年，經珠海公路口岸往來旅客超9334萬人次

廣東前9月實際使用外資781.3億元人幣，同比增長8.8%；廣東「新型離岸國際貿易業務背景核驗」應用成功落地

北京首三季GDP增5.6%，工業增加值增6.5%；北京前三季社會消費總額下降5.1%，遠遜全國水平

上海前三季GDP增5.5%優於全國水平，工業增加值增5.2%；前三季上海出口增11.3%進口增1.1%，9月對美國出口跌28%；上海前三季消費零售增長4.3%較上半年回暖，失業率4.2%

內地9月青年失業率降至17.7%，6月以來新低

工信部指到2027年制修訂超50項算力標準，建設一體化算力網；工信部長李樂成稱深入研究新型工業化動力機制，激發發展動力；李樂成稱非理性競爭可一夜毀掉企業產業，絕不容忍

外匯局指9月跨境資金淨流出31億美元，10月以來已轉為淨流入；9月銀行結售匯順差大擴至511億美元

人行1382億逆回購利率持平，淨投放947億；9月外資減持500億元中國銀行間債券，連續第五個月減持；人行宣昌能應推動完善全球主權債務治理體系

印尼計劃首次發行點心債，分析稱助吸引中國資金投資印尼

樂聚機器人完成近15億元Pre-IPO輪融資，IPO計劃推進中

彭博指長江存儲擬最早明年IPO，或尋求至高3000億元估值

胖東來創始人于東來收費進行個人交流，三小時50萬元

養樂多關閉中國市場首家工廠，在華生產基地減至5家

飛豬雙11開賣24小時，近300個商家成交額翻倍

華為發布HarmonyOS 6，支持與蘋果設備互傳

蘿蔔快跑進軍瑞士，與瑞士郵政巴士合作推出自動駕駛出行服務AmiGo