etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

22/10/2025 19:45

《日入而息》港交所傳拒部分上市公司轉向DAT作核心業務，信置黃永光指本港樓市受惠6大因素

港交所(00388)傳拒部分上市公司轉向DAT作核心業務
陳翊庭稱港交所(00388)積極推進人民幣櫃台納入港股通交易等工作；陳翊庭指正處理約300宗上市申請，科創企業新股受海外市場歡迎
證監會就修訂零售基金守則作諮詢，包括放寬非上市基金投資低流動資產
信和黃永光稱本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
恒生銀行(00011)委任新百利融資為獨立財務顧問
中國mRNA藥企商深信生物據悉計劃來港上市，料籌2億美元
三一重工IPO擬提前結束機構投資者認購
藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店
財庫局指財政年度上半年股票印花稅收入升1.4倍至約440億元
阿里巴巴(09988)小額貸款公司註銷，前身為網商銀行；阿里雲通義千問Qwen3-VL新增兩個Dense模型尺寸；Airbnb CEO指公司大量依賴阿里通義千問，比OpenAI更好更便宜
特朗普稱與習近平未必會面，京表示目前沒有可提供信息
中國開徵美國船舶費，商船港口排隊，等候時間今年來最久；商務部發放相關模擬芯片反傾銷案調查問卷；商務部召集170多家外企代表開圓桌會，解讀出口管制等政策
將就稀土出口管制對話？中國外交部冀歐方恪守支持自由貿易承諾；王文濤與謝夫喬維奇會談，歐盟邀其訪歐就稀土出口尋方案
日本出口自4月以來首次增長，對美國出口持續下降；高市早苗拜相後即推經濟刺激計劃，日經指數一度反彈

《即日市況》
恒指全日跌245點收報25781，網易領科指跌，金價挫周大福跌逾5%
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.07%，兩市成交額1.67萬億兩個半月低
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1594/95，日圓最新報151.82/85
　　
《公司資訊》　
三一重工IPO擬提前結束機構投資者認購
中國mRNA藥企商深信生物據悉計劃來港上市，料籌2億美元
廣和通(00638)首掛平開每手無賺蝕，超購僅550倍兼上限定價；收低近12%，每手蝕504元
萬威國際(00167)中途停牌，停牌前報1.91元無升跌
中國海外宏洋集團(00081)首九月經營溢利按年跌46.7%至7.73億人幣
威華達控股(00622)出售3.14億股盛京H股，總代價5.03億元
藍河控股(00498)售約1164萬股盛京H股，總代價1863萬元
港交所(00388)傳拒部分上市公司轉向DAT作核心業務；陳翊庭稱港交所積極推進人民幣櫃台納入港股通交易等工作
比亞迪(01211)夥日本AEON商場賣車，設積分回贈折扣；比亞迪與榮耀達成戰略合作，共建手機與車機生態全面跨界融合
葉國富稱名創優品(09896)已簽約17個藝術家IP，望成為IP運營平台型公司
藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店；菜鳥據報加入淘寶閃購，覆蓋3C數碼、服飾美妝等類目；菜鳥拉美市場三季度單量實現三位數增長，巴西、墨西哥等增幅顯著
阿里巴巴(09988)小額貸款公司註銷，前身為網商銀行；阿里雲通義千問Qwen3-VL新增兩個Dense模型尺寸；Airbnb CEO指公司大量依賴阿里通義千問，比OpenAI更好更便宜
螞蟻旗下數據庫OceanBase啟動「全球拓展計劃」；九識智能完成螞蟻集團領投的B4輪1億美元融資
一盈證券與電子交易集團(08036)及王道家族辦公室簽訂戰略夥伴協議
京東(09618)拍賣「國民好車」001號特別版，叫價已超4550萬人民幣
萬科(02202)聯合體3.16億元底價拿下成都2宗涉宅用地
華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客戶一年期高達3厘
ZA Bank新增港股交易服務，推迎新三重優惠
渣打(02888)上調今年香港GDP增長預測至2.8%；渣打調查指四分三高端客戶有意涉足數碼資產
恒生銀行(00011)委任新百利融資為獨立財務顧問
信和黃永光稱本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
八達通Apple Pay現已支援香港App Store及其他Apple服務付款
浦江國際(02060)上市地位被取消，本月27日生效
亞洲電視控股(00707)申請委任共同臨時清盤人
諾輝健康(06606)上市地位被取消，本月27日生效
建中建設(00589)上市地位被取消，本月27日生效
上坤地產(06900)上市地位被取消，本月27日生效
信利國際(00732)擬透過公開投標收購信利仁壽11.43%股權，總代價不逾10.5億人幣
天津港發展(03382)透過公開掛牌方式潛在出售中鐵儲運60%股權
茂盛控股(00022)核數師變更
創勝集團(06628)與各方就資本融資進行討論及磋商
中國金融租賃(02312)完成配售近6938萬股，淨籌約8642萬元
周焯華太陽城集團等16項物業遭澳門法院拍賣，底價合共逾1.1億澳門元
百果園集團(02411)申請建議實行H股全流通獲聯交所批准
華檢醫療(01931)建議更改公司英文名稱為「ETHK Labs Inc。　」
世紀金花(00162)獲項目公司民事上訴狀副本
　
《中國要聞》　
王文濤見空客CEO盼加強合作，積極推動解決在華所遇問題；空客天津廠第二條A320系列飛機總裝線啟用，在華產能將翻番
港珠澳大橋開通7周年，經珠海公路口岸往來旅客超9334萬人次
廣東前9月實際使用外資781.3億元人幣，同比增長8.8%；廣東「新型離岸國際貿易業務背景核驗」應用成功落地
北京首三季GDP增5.6%，工業增加值增6.5%；北京前三季社會消費總額下降5.1%，遠遜全國水平
上海前三季GDP增5.5%優於全國水平，工業增加值增5.2%；前三季上海出口增11.3%進口增1.1%，9月對美國出口跌28%；上海前三季消費零售增長4.3%較上半年回暖，失業率4.2%
內地9月青年失業率降至17.7%，6月以來新低
工信部指到2027年制修訂超50項算力標準，建設一體化算力網；工信部長李樂成稱深入研究新型工業化動力機制，激發發展動力；李樂成稱非理性競爭可一夜毀掉企業產業，絕不容忍
外匯局指9月跨境資金淨流出31億美元，10月以來已轉為淨流入；9月銀行結售匯順差大擴至511億美元
人行1382億逆回購利率持平，淨投放947億；9月外資減持500億元中國銀行間債券，連續第五個月減持；人行宣昌能應推動完善全球主權債務治理體系
印尼計劃首次發行點心債，分析稱助吸引中國資金投資印尼
樂聚機器人完成近15億元Pre-IPO輪融資，IPO計劃推進中
彭博指長江存儲擬最早明年IPO，或尋求至高3000億元估值
胖東來創始人于東來收費進行個人交流，三小時50萬元
養樂多關閉中國市場首家工廠，在華生產基地減至5家
飛豬雙11開賣24小時，近300個商家成交額翻倍
華為發布HarmonyOS 6，支持與蘋果設備互傳
蘿蔔快跑進軍瑞士，與瑞士郵政巴士合作推出自動駕駛出行服務AmiGo
貴州茅台傳鬆綁渠道結算，承兌匯票可用於飛天以外產品
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.37%，報27648.91點
　
《大國博弈》　
特朗普稱與習近平未必會面，京表示目前沒有可提供信息
中國開徵美國船舶費，商船港口排隊，等候時間今年來最久；商務部發放相關模擬芯片反傾銷案調查問卷；商務部召集170多家外企代表開圓桌會，解讀出口管制等政策
將就稀土出口管制對話？中國外交部冀歐方恪守支持自由貿易承諾；王文濤與謝夫喬維奇會談，歐盟邀其訪歐就稀土出口尋方案
　
《國際要聞》　
羅浮宮劫案經濟損失高達8800萬歐元，當局呼籲賊人勿熔解珠寶
韓國APEC峰會舉行前夕，朝鮮發射多枚短程導彈
俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會
　
《外圍經濟》　
新加坡將於11月公布更多提振股市措施細節
日本出口自4月以來首次增長，對美國出口持續下降；高市早苗拜相後即推經濟刺激計劃，日經指數一度反彈
歐盟擬將酒精列為具致癌風險危險物質，恐導致洗手液與清潔劑下架
英國9月通脹率意外維持3.8%，英鎊跌至一周低點
可口可樂第三季業績超預期，淨營收按年增長5.1%
愛馬仕第三季銷售額增長9.6%，中國市場業績改善
Netflix受巴西稅務糾紛影響，季度盈利遜預期
前聯儲行經濟顧問指黃金拋售顯示系統性流動危機已至，金融體系正崩潰
　
《其他消息》　
陳翊庭指正處理約300宗上市申請，科創企業新股受海外市場歡迎
美國國家運輸安全委員會將派員到港協助調查貨機偏離跑道事件
聯匯之父祈連活稱黃金長遠留給子孫，料美元持續主導數十年
新加坡銀行上調12個月金價預測至每盎司4600美元
海洋公園上年度蝕逾2.7億，總收入按年增加9%
陳美寶指無計劃就的士司機輸入外勞，因司機需要熟悉本地網絡
截至9月港珠澳大橋進出口總值累計達1.24萬億元
選委會議員江玉歡宣布不競逐連任，棄選增至22人
錦上路「柏瓏III」周二沽出137伙，短期再加推單位應市
報告指香港連續第三年在全球普惠金融位居第二
財庫局指財政年度上半年股票印花稅收入升1.4倍至約440億元
香港建造業總工會指5個工種凍薪，僅挖掘機工種加薪50元
投資推廣署指內地蘭州牛肉麵馬記永，在港設首間境外門店
梁君彥稱9年主席生涯中沒有遺憾，本屆立法會重回理性務實正軌
機場貨機衝落海導致兩人死，Air ACT發聲明稱已聯絡死者家屬
證監會就修訂零售基金守則作諮詢，包括放寬非上市基金投資低流動資產
高院就華瀚健康資金洗錢案作出裁決，王名俊被判監七年八個月

照顧者 情緒健康

