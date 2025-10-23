  • 會員
23/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數129066張，增3078張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129066張，較前增3078張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149757張，增3946張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/10(三)12906630781497573946
21/10(二)125988-9983145811-9800
20/10(一)135971-22479155611-21409
17/10(五)1584502160017702022665
16/10(四)136850-605154355-406

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/10(三)4043631054777930
21/10(二)40126-149553847-1353
20/10(一)41621-463355200-3152
17/10(五)462541581583522005
16/10(四)44673921563471025

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

22/10/2025 16:01

