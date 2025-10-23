  • 會員
23/10/2025 17:09

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布成屋銷售等數據

　　中美貿易關係再度緊張，據報白宮正考慮收緊對華出口管制，限制使用美國軟件生產並出口到中國的產品。美股昨日顯著受壓，道指收市跌334.33點或0.71%，報46590.41點；標普500指數跌35.92點或0.53%，報6699.43點；納指跌213.27點或0.93%，報22740.40點。港股方面，恒生指數收市報25967，升186點或0.7%，成交2453億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行執委連恩發表講話。10:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美國參議院金融委員會聽證會就金融監管機構的監督問題作證。10:25pm，美聯儲理事巴爾在一個稅收會議上就「社區投資」發表講話。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.5萬。10:00pm，美國公布9月成屋銷售，料由400萬升至406萬，月率料由下滑0.2%改善至升1.5%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負14.9惡化至負15。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由4降至2。

　　在美國，今日公布業績的公司有：英特爾(US.INTC)等。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

