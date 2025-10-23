恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數193762張減2825張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為193762張，較前減2825張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239219張，增3426張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(三)
|193762
|-2825
|239219
|3426
|21/10(二)
|196587
|-3785
|235793
|-1782
|20/10(一)
|200372
|-25814
|237575
|-25275
|17/10(五)
|226186
|28817
|262850
|30472
|16/10(四)
|197369
|-5789
|232378
|-5689
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(三)
|96192
|-7640
|121716
|-2073
|21/10(二)
|103832
|3309
|123789
|4286
|20/10(一)
|100523
|2565
|119503
|2878
|17/10(五)
|97958
|-3504
|116625
|-3012
|16/10(四)
|101462
|-5392
|119637
|-5314
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
