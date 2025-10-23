期指低開41點報25700，國指期貨跌11點報9201

期指低開41點報25700，國指期貨低開11點報9201，科指期貨低開19點報5897。
23/10/2025 09:15
期指低開41點報25700，國指期貨低開11點報9201，科指期貨低開19點報5897。
《經濟通通訊社23日專訊》
