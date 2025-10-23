  • 會員
23/10/2025 16:31

即月期指最後交易價25957升216點，低水11點

　　即月期指最後交易價25957，升216點，低水11點，暫成交100169張。即月國指期貨最後交易價9295，升83點，低水6點，暫成交77846張。另外，即月科指期貨最後交易價5960，升44點，高水9點，暫成交118942張。
《經濟通通訊社23日專訊》

