即月期指最後交易價25957升216點，成交100319張

即月期指最後交易價25957，升216點，低水11點，成交100319張。即月國指期貨最後交易價9295，升83點，低水6點，成交77946張。另外，即月科指期貨最後交易價5960，升44點，高水9點，成交118942張。

《經濟通通訊社23日專訊》