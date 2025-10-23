即月期指最後交易價25957升216點，成交100319張

即月期指最後交易價25957，升216點，低水11點，成交100319張。即月國指期貨最後交易價9295，升83點，低水6點，成交77946張。另外，即月科指期貨最後交易價5960，升44點，高水9點，成交118942張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2025 16:46
