山今養生智慧
期貨新聞

23/10/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25957點，無升跌，低水11點

　　即月期指在夜期時段開市報25962點，升5點，低水6點，最新報25957點，無升跌，低水11點，合約成交238張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9296點，升1點，低水5點，最新報9298點，升3點，低水3點，合約成交225張。
《經濟通通訊社23日專訊》

