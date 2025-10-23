【夜期時段】即月期指最新報25957點，無升跌，低水11點

即月期指在夜期時段開市報25962點，升5點，低水6點，最新報25957點，無升跌，低水11點，合約成交238張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9296點，升1點，低水5點，最新報9298點，升3點，低水3點，合約成交225張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2025 17:20
