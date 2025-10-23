  • 會員
期貨新聞

23/10/2025 19:10

《再戰明天》美國公布CPI等數據，中海外神華藥明康德公布業績

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
美國將於10月24日公布9月CPI年率預期升至3.1%，日本、德國、歐元區及英國同日發布PMI數據，香港上市企業中國海外發展等將發布業績。

事實要點：
▷ 美國9月CPI年率預期3.1%（前值2.9%）
▷ 日本9月CPI年率預期2.9%（前值2.7%）
▷ 美國9月新屋銷售預測70.8萬（前值80萬）
▷ 德國10月製造業PMI預測49.5（持平前值）
▷ 中國海外發展(00688)等24日公布業績

　　美國公布CPI等數據，及中海外神華藥明康德公布業績，料為周五（24日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間8:05am，澳洲央行總裁布洛克發表講話。4:00pm，歐洲央行執委奇波洛內出席一個非正式談話。晚上7:30pm，歐洲央行管委科赫發表講話。9:30pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。

*日本公布CPI，德國英國歐元區公布PMI*

　　數據方面，周五6:00am（本港時間．下同），澳洲公布10月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布9月消費者物價指數，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%。1:00pm，日本公布8月同時指標；8月領先指標。3:30pm，德國公布10月製造業採購經理人指數，料維持於49.5；10月綜合採購經理人指數料由52降至51.5；10月服務業採購經理人指數料由51.5降至51。4:00pm，歐元區公布10月綜合採購經理人指數，料由51.2降至51.1；10月服務業採購經理人指數料由51.3降至51.2。4:30pm，英國公布10月製造業採購經理人指數，料由46.2升至46.6；10月綜合採購經理人指數料由50.1升至50.5；10月服務業採購經理人指數料由50.8升至51。

　　8:30pm，美國公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%；9月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.1%。9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料由52降至51.9；10月綜合採購經理人指數料由53.9降至53.1；10月服務業採購經理人指數料由54.2降至53.5。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由80萬降至70.8萬，月率料由20.5%逆轉至下滑11.5%；10月密歇根大學消費者信心指數料由55.1降至54.6。

　　在本港，明日公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、藥明康德(02359)等。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

