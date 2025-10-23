23/10/2025 19:09
《日入而息》四中全會通過「十五五」規劃建議，傳滴普科技超購近7600倍
|「十五五」規劃建議獲通過，明日上午舉行記者會解讀；會議公報大力提振消費，推進全民共同富裕，推動房地產高質量發展；加快科技自立自強，擴大高水平對外開放；促進港澳長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展；四中全會決定增補張升民為中央軍委副主席；國務院任命譚權為公安部部長助理，免去王東偉財政部副部長職務
|平安好醫生(01833)首三季淨利潤按年升72.6%
|赤子城科技(09911)首三季社交業務總收入按年料增最多36.4%
|消息指滴普科技(01384)超購近7600倍，成第二大超購王
|阿里巴巴(09988)即將開啟夸克AI眼鏡預售，售價4699元人民幣起；阿里夸克上線對話助手：採用Qwen模型，多項功能與豆包接近
|拼多多十周年向入職滿10年員工送100克金磚，值約10萬人民幣
|耀才調查指41%受訪者今年平均賺一成至三成，逾六成受訪者擬「加注」港股；耀才植耀輝稱港股近日走勢反覆，料恒指25000點有力守穩
|工聯會派16人參選新一屆立會，郭偉強及陸頌雄轉戰港島西及新界西北
|自由黨派出5人參選立法會換屆選舉，邵家輝繼續競選批發及零售界；邱達根宣布參選下屆立法會，冀續推動創科發展
|本港9月CPI按年升1.1%，消費物價通脹仍然輕微
|中國商務部表示何立峰明率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商
|歐盟制裁12家助俄逃避制裁中國實體，中方表示強烈不滿嚴正交涉
|安世半導體中國分公司據報恢復向國內分銷商供貨，須以人民幣結算；據報多地客戶蹲守東莞工廠，安世中國指生產有序推進，產品均符要求
|美國政府停擺進入第22天，創史上第二長紀錄；特朗普表示將拆除白宮整個東翼建宴會廳，項目預算升至3億美元
《即日市況》
|恒指全日升186點收報25967，科指跌轉高收，電商、內銀股造好
《深滬股市》
|滬綜指收升0.22%，量子科技、石油股爆發
《美元匯價》
|歐元最新報1.1592/95，日圓最新報152.57/61
《公司資訊》
|宇樹科技IPO輔導新進展，對計劃募資項目論證分析、公司將更名；王興興任宇樹科技董事長，稱第三款人形機器人R1已準備量產
|無人配送企業「新石器」完成超5億美元融資，或將赴港上市
|巨子生物(02367)附屬膠原蛋白產品獲國家藥監局頒發醫療器械註冊證
|資本界金控(00204)高等法院上周四同意撤回呈請
|佐丹奴(00709)第三季銷售額按年跌1.4%
|位元堂(00897)「猴棗除痰散」產品以國家簡化審批政策獲批在內地上市
|國泰(00293)推出雙11優惠，預訂旅遊套票可享折扣優惠1111元
|港鐵(00066)加強東鐵線及港鐵巴士K52A服務
|螞蟻銀行香港推稅貸款計劃，計及現金獎賞實際年利率低至0.68厘
|阿里巴巴(09988)即將開啟夸克AI眼鏡預售，售價4699元人民幣起；阿里夸克上線對話助手：採用Qwen模型，多項功能與豆包接近
|京東(09618)官宣「國民好車」名為「埃安UT super」，「001號車」拍賣7819萬天價成交；京東保險顧問（香港）公司在港註冊，京東高層任董事
|高德「全運會」賽事期間鼓勵的士車隊司機積極出車，計劃粵港澳推乘車優惠活動
|曹操出行(02643)開通境外出行服務，首批覆蓋香港、首爾、曼谷等10個城市
|Trio AI與和記電訊香港簽署合作備忘錄，拓展5G智慧機械人應用
|滙豐將與惜食堂推新項目，助改善長者身心健康
|智安投集團再獲5.4億元融資，客戶資產規模突破780億元
|威勝信息技術首9個月純利升12%至4.74億人幣
|蒙古能源(00276)料半年總收入減至最多9億元
|宜明昂科(01541)一項聯合治療晚期實體瘤IB/II期臨床完成首例患者給藥
|恒投證券(01476)公司中英文名稱變更
|御佳控股(03789)行政總裁變更
|平安好醫生(01833)首三季淨利潤按年升72.6%
|趣致集團(00917)董事長殷珏輝等一致行動人士承諾未來一年禁售約1億股股份
|中國金融租賃(02312)公司中英文名稱變更
|赤子城科技(09911)首三季社交業務總收入按年料增最多36.4%
|滴普科技(01384)料超購近7600倍，成第二大超購王
|麗珠醫藥(01513)第三季少賺6%至4.7億人幣
|中鐵建(01186)第三季新簽合同額按年升3.1%
|百奧家庭互動(02100)第三季活躍帳戶按年增近38%
|東亞銀行(00023)推出全新東亞萬事達卡扣帳卡
《中國要聞》
|「十五五」規劃建議獲通過，明日上午舉行記者會解讀；
|會議公報大力提振消費，推進全民共同富裕，推動房地產高質量發展；加快科技自立自強，擴大高水平對外開放；促進港澳長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展
|四中全會決定增補張升民為中央軍委副主席；國務院任命譚權為公安部部長助理，免去王東偉財政部副部長職務
|網絡安全法修正草案將二審，擬修法促進AI安全與發展
|最高檢派5巡視組，對內蒙、山東、四川、貴州、新疆常規巡視
|商務部副部長盛秋平晤沃爾瑪副總裁，冀擴大在華採購；貿促會李慶霜晤德勤蔣穎，就服務中外企業發展等交流；貿促會劉健男晤美國信息產業機構代表團，交流供應鏈合作
|湖北新建商品房銷售面積連續10個月正增長
|清華經管顧問委員會開年會，朱鎔基轉達問候，王岐山會見宴請
|能源局指9月全社會用電量同比增長4.5%
|商務部2025年汽車以舊換新補貼申請量突破1000萬份
|9月深圳功能型無人車單月送單量首破百萬大關
|9月SWIFT人民幣全球支付佔比升至3.17%，重返第五位
|人行2125億逆回購利率持平，淨回籠235億；一個月期1200億國庫現金定存中標利率1.76%，再創新低
|金監總局肖遠企稱AI僅屬輔助，員工是金融機構最有效生產力
|山東裕龍石化被英國制裁，沙特阿美、中石油國際事業等賣家取消交易
|榮耀已投入超100億元AI研發，將轉型為AI終端生態公司
|豐田中國澄清「渠道改革」屬誤讀，單城單店只是小規模試點
|拼多多十周年向入職滿10年員工送100克金磚，值約10萬人民幣
|萬達商管賣廣州增城萬達廣場，北京嘉君科技接盤
|字節推出3D生成大模型Seed3D 1.0，綜合能力行業領先
《寶島快訊》
|台股收跌0.42%，報27532.26點
《大國博弈》
|中國商務部表示何立峰明率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商
|歐盟制裁12家助俄逃避制裁中國實體，中方表示強烈不滿嚴正交涉
|安世半導體中國分公司據報恢復向國內分銷商供貨，須以人民幣結算；據報多地客戶蹲守東莞工廠，安世中國指生產有序推進，產品均符要求
《國際要聞》
|共同社指高市早苗內閣的支持率為64.4%
|特朗普正式取消與普京的布達佩斯峰會，並制裁兩大俄羅斯石油公司
|摩根大通和花旗出手穩定阿根廷匯市，助米萊總統贏取中期選舉
|美國政府停擺進入第22天，創史上第二長紀錄；特朗普表示將拆除白宮整個東翼建宴會廳，項目預算升至3億美元
|SpaceX切斷緬甸電騙園區周邊逾2500部星鏈設備運作
《外圍經濟》
|韓國央行維持利率於2.5厘不變，符預期
|高市早苗出任首相後，觀察人士延後對日本央行升息時間的預期
|特斯拉第三季收入創新高，惟盈利未達標
|Meta在AI部門裁員約600人，TBD實驗室不受影響
|OpenAI及甲骨文宣布，「星際之門」數據中心選址威斯康星州
|高盛維持2026年底金價每盎司4900美元預測
《其他消息》
|政府舉行立法會選舉啟動禮，特首李家超指需要選出有能力及有擔當議員
|陳茂波鼓勵更多愛國愛港有志服務社會有能之士報名參選
|中華電力支持立法會換屆選舉，全力配合政府推動工作
|馬會非常重視立法會換屆選舉，積極配合宣傳工作
|工聯會派16人參選新一屆立會，郭偉強及陸頌雄轉戰港島西及新界西北
|自由黨派出5人參選立法會換屆選舉，邵家輝繼續競選批發及零售界
|邱達根宣布參選下屆立法會，冀續推動創科發展
|葉劉指稍後公布會否參選，稱「會時時返立法會，不要當成永別」
|選委界蘇長荣不競逐連任，希望集中精力和時間在其他公職
|機場北跑道暫時封閉數天，以配合失事貨機打撈工作
|致同指41%大型恒生綜指股仍未為明年新氣候規定強制披露做好準備
|耀才調查指41%受訪者今年平均賺一成至三成，逾六成受訪者擬「加注」港股；耀才植耀輝稱港股近日走勢反覆，料恒指25000點有力守穩
|調查指今年香港僱員平均加薪2.5%，分析料明年加薪情況或改善
|灣仔「SPRING GARDEN」短期上載首批定價，涉最少30伙
|規劃署不反對粉嶺馬適路項目建造行人天橋申請
|錦上路「柏瓏III」周日次輪銷售推售138伙
|周杰倫公開喊話「尋人」，委託魔術師好友投資比特幣疑翻車
|舒適堡陸毅強290萬元售大圍「雲頂峰」開放式戶，持貨16年帳賺26%
|長洲官立中學與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併
|龐建貽稱不排除「壯士斷臂」再次關閉水上樂園，冀大熊貓帶動收入
|中原工商舖指9月商廈成交升約4%，料第四季寫字樓租務價量回穩
|本港9月CPI按年升1.1%，消費物價通脹仍然輕微
|Jobsdb指首三季AI應用技能招聘廣告按年增長26%
|聯交所對星宇控股兩名前董事採取紀律行動
