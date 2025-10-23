《日入而息》四中全會通過「十五五」規劃建議，傳滴普科技超購近7600倍

「十五五」規劃建議獲通過，明日上午舉行記者會解讀；會議公報大力提振消費，推進全民共同富裕，推動房地產高質量發展；加快科技自立自強，擴大高水平對外開放；促進港澳長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展；四中全會決定增補張升民為中央軍委副主席；國務院任命譚權為公安部部長助理，免去王東偉財政部副部長職務

平安好醫生(01833)首三季淨利潤按年升72.6%

赤子城科技(09911)首三季社交業務總收入按年料增最多36.4%

消息指滴普科技(01384)超購近7600倍，成第二大超購王

阿里巴巴(09988)即將開啟夸克AI眼鏡預售，售價4699元人民幣起；阿里夸克上線對話助手：採用Qwen模型，多項功能與豆包接近

拼多多十周年向入職滿10年員工送100克金磚，值約10萬人民幣

耀才調查指41%受訪者今年平均賺一成至三成，逾六成受訪者擬「加注」港股；耀才植耀輝稱港股近日走勢反覆，料恒指25000點有力守穩

工聯會派16人參選新一屆立會，郭偉強及陸頌雄轉戰港島西及新界西北

自由黨派出5人參選立法會換屆選舉，邵家輝繼續競選批發及零售界；邱達根宣布參選下屆立法會，冀續推動創科發展

本港9月CPI按年升1.1%，消費物價通脹仍然輕微

中國商務部表示何立峰明率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商

歐盟制裁12家助俄逃避制裁中國實體，中方表示強烈不滿嚴正交涉

安世半導體中國分公司據報恢復向國內分銷商供貨，須以人民幣結算；據報多地客戶蹲守東莞工廠，安世中國指生產有序推進，產品均符要求