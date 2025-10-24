恒指期貨現貨月份未平倉合約總數120042張，減9024張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為120042張，較前減9024張；若計入其他月份的未平倉合約，總數143501張，減6256張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|120042
|-9024
|143501
|-6256
|22/10(三)
|129066
|3078
|149757
|3946
|21/10(二)
|125988
|-9983
|145811
|-9800
|20/10(一)
|135971
|-22479
|155611
|-21409
|17/10(五)
|158450
|21600
|177020
|22665
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|40344
|-92
|56060
|1283
|22/10(三)
|40436
|310
|54777
|930
|21/10(二)
|40126
|-1495
|53847
|-1353
|20/10(一)
|41621
|-4633
|55200
|-3152
|17/10(五)
|46254
|1581
|58352
|2005
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
