貨幣攻略
期貨新聞

24/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數208110張減6871張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208110張，較前減6871張；若計入其他月份的未平倉合約，總數285208張，增911張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/10(四)208110-6871285208911
22/10(三)21498171052842979619
21/10(二)207876-9765274678-7641
20/10(一)217641-18684282319-16968
17/10(五)2363251784729928720400

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/10(四)85676-33241502392261
22/10(三)8900038671479784713
21/10(二)85133-2214143265-842
20/10(一)87347-3781144107-2016
17/10(五)91128-8541461231692

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

