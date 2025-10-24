恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數208110張減6871張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208110張，較前減6871張；若計入其他月份的未平倉合約，總數285208張，增911張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|208110
|-6871
|285208
|911
|22/10(三)
|214981
|7105
|284297
|9619
|21/10(二)
|207876
|-9765
|274678
|-7641
|20/10(一)
|217641
|-18684
|282319
|-16968
|17/10(五)
|236325
|17847
|299287
|20400
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|85676
|-3324
|150239
|2261
|22/10(三)
|89000
|3867
|147978
|4713
|21/10(二)
|85133
|-2214
|143265
|-842
|20/10(一)
|87347
|-3781
|144107
|-2016
|17/10(五)
|91128
|-854
|146123
|1692
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
