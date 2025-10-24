《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布CPI等數據

核心摘要： 2025年10月23日美股因白宮確認「習特會」及科技股帶動反彈，納指升201.4點，港股恒指收升192點；歐洲央行管委及美聯儲將發表講話，美國CPI年率料升至3.1%。 事實要點： ▷ 納指升201.4點（0.89%）至22941.8點，道指升144.2點至46734.61點 ▷ 恒指收報26160點（升0.7%），成交2266億港元 ▷ 美國9月CPI年率料由2.9%升至3.1%，核心年率料維持3.1% ▷ 美國9月新屋銷售料由80萬降至70.8萬，月率料逆轉下滑11.5% ▷ 美聯儲25日2:00am討論壓力測試框架及2026年監管情景意見

美股昨日（23日）在白宮確認「習特會」如期進行和科技股帶動下反彈。納指收市升201.4點或0.89%，報22941.8點；道指升144.2點或0.31%，報46734.61點；標普500指數升39.03點或0.58%，報6738.43點。港股方面，恒生指數收市報26160，升192點或0.7%，成交2266億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行管委科赫發表講話。9:30pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。25日凌晨2:00am，美聯儲舉行公開會議，討論提高理事會壓力測試框架的透明度和公眾責任的建議，並徵求對理事會2026年監管壓力測試情景的意見。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%；9月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.1%。9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料維持於52；10月綜合採購經理人指數料由53.9降至53.5；10月服務業採購經理人指數料由54.2降至53.5。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由80萬降至70.8萬，月率料由20.5%逆轉至下滑11.5%；10月密歇根大學消費者信心指數料由55.1降至54.5。



在美國，今日公布業績的公司有：寶潔(US.PG)等。

