恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數196775張增3013張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為196775張，較前增3013張；若計入其他月份的未平倉合約，總數245751張，增6532張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|196775
|3013
|245751
|6532
|22/10(三)
|193762
|-2825
|239219
|3426
|21/10(二)
|196587
|-3785
|235793
|-1782
|20/10(一)
|200372
|-25814
|237575
|-25275
|17/10(五)
|226186
|28817
|262850
|30472
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(四)
|96739
|547
|127596
|5880
|22/10(三)
|96192
|-7640
|121716
|-2073
|21/10(二)
|103832
|3309
|123789
|4286
|20/10(一)
|100523
|2565
|119503
|2878
|17/10(五)
|97958
|-3504
|116625
|-3012
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
