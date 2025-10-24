期指高開243點報26200，國指期貨升79點報9374

期指高開243點報26200，國指期貨高開79點報9374，科指期貨高開85點報6045。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/10/2025 09:15
