即月期指最後交易價26161升204點，高水1點

即月期指最後交易價26161，升204點，高水1點，暫成交99283張。即月國指期貨最後交易價9368，升73點，高水4點，暫成交119811張。另外，即月科指期貨最後交易價6070，升110點，高水10點，暫成交120863張。

《經濟通通訊社24日專訊》