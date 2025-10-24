  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

24/10/2025 16:31

即月期指最後交易價26161升204點，高水1點

　　即月期指最後交易價26161，升204點，高水1點，暫成交99283張。即月國指期貨最後交易價9368，升73點，高水4點，暫成交119811張。另外，即月科指期貨最後交易價6070，升110點，高水10點，暫成交120863張。
《經濟通通訊社24日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰24/10/2025 16:45  《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布ＣＰＩ等數據

下一篇新聞︰24/10/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９５﹒５升２０﹒…

其他
More

24/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１６１點，無升跌，高水１點

24/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６１６１升２０４點，成交１００７８３張

24/10/2025 09:15  期指高開２４３點報２６２００，國指期貨升７９點報９３７４

24/10/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８０﹒２５，升５…

24/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９６７７５張增３０１３張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處