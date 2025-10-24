即月期指最後交易價26161升204點，成交100783張

即月期指最後交易價26161，升204點，高水1點，成交100783張。即月國指期貨最後交易價9368，升73點，高水4點，成交121913張。另外，即月科指期貨最後交易價6070，升110點，高水10點，成交121663張。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/10/2025 16:46
