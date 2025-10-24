【夜期時段】即月期指最新報26161點，無升跌，高水1點

即月期指在夜期時段開市報26158點，跌3點，低水2點，最新報26161點，無升跌，高水1點，合約成交288張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9366點，跌2點，高水2點，最新報9367點，跌1點，高水3點，合約成交256張。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/10/2025 17:20
