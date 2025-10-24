  • 會員
山今養生智慧
期貨新聞

24/10/2025 19:06

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
香港將於10月27日16:30公布9月出口、進口及貿易收支，同日美國公布9月耐用品訂單（預期由2.9%降至0.3%）及10月達拉斯製造業指數，下周四12家香港上市公司集中公布業績。

事實要點：
▷ 美國9月耐用品訂單預期由2.9%降至0.3%（降2.6個百分點）
▷ 德國10月IFO企業信心指數預期由87.7升至88
▷ 歐元區9月M3年率升幅預期由2.9%收窄至2.7%
▷ 香港9月出口、進口及貿易收支10/27 16:30公布
▷ 下周四12家香港上市公司公布業績（含建設銀行、中國石油股份等）

　　本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（27日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普訪問日本（至29日）。下周一本港時間4:15pm，澳洲央行總裁布洛克在出席一個晚宴時參加路邊談話。

*歐元區公布貨幣供應M3，美國公布耐用品訂單*

　　數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布9月出口；9月進口；9月貿易收支。5:00pm，歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料由2.9%收窄至2.7%。同一時間，德國公布10月IFO-企業信心指數，料由87.7升至88。8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.3%。10:30pm，美國公布10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:粵海投資(00270)、中國建築國際(03311)等。

　　下周二（28日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、萬洲國際(00288)、ASMPT(00522)、中國平安(02318)、中銀香港(02388)、中國銀行(03988)、新東方-S(09901)等。

　　下周三（29日）公布業績的公司有:美的集團(00300)、中國石油化工股份(00386)、百威亞太(01876)、招商銀行(03968)等。

　　下周四（30日）公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、海爾智家(06690)等。

　　下周五（31日）公布業績的公司有:浙江滬杭甬(00576)、和嘉控股(00704)、香港寬頻(01310)、CTR HOLDINGS(01416)、恆月控股(01723)、大成食品(03999)、奇瑞汽車(09973)等。
《經濟通通訊社24日專訊》

其他
