《日入而息》恒指全周累漲913點，小馬智行傳港上市籌39億

|小馬智行傳兩周內在港上市，集資約39億元
|滙控(00005)對埃及零售銀行業務進行策略性評估；滙豐保險新造業務保費市場份額達17.6%，穩佔第一
|美團(03690)據報擬發行點心債券，籌集高達100億元人民幣
|證監會稱黃栢鳴內幕交易案於11月14日至12月10日進行審訊
|八馬茶業(06980)公售超額認購超過1920倍，下周二掛牌
|阿里巴巴(09988)夸克AI眼鏡今日凌晨起預售，88VIP會員到手價3699人民幣；淘寶實體店第二分店落戶銅鑼灣Fashion walk，明年第二季開業
|小米汽車推「跨年購置稅補貼方案」，最高補貼1.5萬元
|中原CCL按周跌0.58%，料短期樓價平穩向升格局未變
|投資基金公會指45%人認同提高強制性供款額
|IMF料今年亞洲經濟增長放緩至4.5%，內地增長4.8%
|中國外交部表示習近平下周四赴韓出席APEC峰會兼國事訪問；中美元首是否APEC期間會晤？中國外交部表示正密切溝通
|人行1680億逆回購利率持平，全周放水781億元；人行預告下周一續做9000億元MLF，增量2000億元
|恒指全日升192點收報26160，憧憬習特會中芯升8%領飆晶片股
|十五五聚焦經濟發展，滬指收報3950點十年高，本周漲2.9%
|歐元最新報1.1613/15，日圓最新報152.94/95
|金沙集團第三季盈利增逾五成，新加坡和澳門業務強勁
|華潤建材科技(01313)第三季純利按年急跌83%
|新華製藥(00719)首三季純利按年跌25.5%
|長城汽車(02333)首九個月少賺17%至86.35億人幣
|灣區發展(00737)首九個月純利按年升逾2%
|中海外(00688)第三季經營溢利按年跌52%，首三季跌28%
|中國順客隆(00974)首三季淨虧損收窄至約517萬元人民幣
|劍橋科技(06166)招股上限定價每股68.88元
|李寧(02331)截至9月底全國銷售點數量較上季末淨增加33個
|中國銀杏教育(01851)執董馬曉明辭任，職務由李晶晶接手即日生效
|海豐國際(01308)首9個月收入升16.6%至24.58億美元
|螞蟻集團多模態AI應用「靈光」將發布，或對標元寶、豆包
|理想汽車(02015)回應上海MEGA起火：車門正常開啟，將配合調查
|盧偉冰稱小米17系列總銷量較上代增長30%，Pro版本佔比逾80%
|GoGoX旗下寵物接送服務首10個月商品交易總額升12%
|中銀香港助力哈薩克斯坦國家石油天然氣公司發行首筆離岸人幣債券
|京東物流與寧德時代(03750)達成戰略合作，將圍繞綠色運力、物流倉配合作
|希慎(00014)附屬售竹林苑一單位予獨立非執董，收益涉約1930萬元
|茂業國際(00848)羅兵咸永道辭任核數師，天職香港接任
|興業控股(00132)附屬斥3000萬人幣購污水處理設備及設施再返租
|明發集團(00846)首九個月合同銷售總額按年跌逾23%
|石藥集團(01093)治療腎病藥物獲准於中國臨床試驗
|中國電力(02380)9月合併總售電量按年減少11.5%，首九月減少2%
|道通科技籌劃發行H股，以深化國際化戰略布局
|民銀資本(01141)吳海淦辭任執董及副總經理
|日清食品(01475)股價及成交量不尋常變動，暫未知悉原因
|北京能源國際(00686)第三季總發電量按年升20.5%，首九月升40%
|金蝶國際(00268)金蝶雲訂閱服務年經常性收入按年增約18%
|信星鞋業(01170)受託人近期購共100萬股
|烯石電車新材料(06128)附屬投資創馳，涉資不多於500萬元
|創夢天地(01119)完成發行合共2.36億股
|灣區發展(00737)9月廣深高速公路總路費收入按年跌5%
|啟明醫療(02500)一項經導管介入瓣膜置換創新系統臨床完成患者入組
|東軟睿新集團(09616)併表聯屬實體斥共3億人幣購理財產品
|深圳控股(00604)附屬向股東提供合共25.3億人幣貸款，年息0.05%
|嘉創地產(02421)核數師變更
|冠轈控股(01872)廣州晶鴻入選廣東省科學技術廳名單，預期帶來正面財務成果
|金達控股(00528)附屬就埃及亞麻紗項目採購及管理服務訂合約協議
|港鐵(00066)蔡傑銘明起將不再擔任替任董事，丘卓恒接任
|智元推出全球首個0代碼、0門檻機器人內容創作平台「靈創
|九寨溝景區今年已接客602.8萬人次，創開門以來41年高
|外交部表示李強應邀周六訪新加坡、下周一應邀赴大馬出席多項會議
|財政部表示9月全國銷售彩票超529億，同比增2.8%；11月3日在香港發行美元主權債券，規模至多40億美元；9月全國發行地方政府債券8619億元
|工行深圳分行一個月內兩度違規被罰，共罰款1780萬元人民幣
|神舟二十一號船箭組合體已運至發射區，近日擇機發射
|上海迪士尼蟬聯全球主題樂園前五，年客流量破1470萬人次再創新高
|京東、美團、餓了麼等據報同一天被國家市監總局調查
|國際金價上漲，內地金飾克價升回1236元人幣
|國家統計局表示沒建「圓夢統計平台」，從未搞「領取數字紅利」活動
|宗馥莉宏勝系傳重新啟用「娃哈哈」品牌
|國際電聯確認2027年世界無線電通信大會將在上海舉辦
|中指院表示三季度50城住宅平均租金累計下跌0.61%
|廣東共辦理3870筆境外居民內地購房業務，涉34億人民幣
|深圳公積金11月1日起租房提取比例調降為80%
|有色金屬工業協會表示強化行業自律，防止「內捲式」競爭
|物流與採購聯合會倡議「內捲式」：堅決抵制倉儲業惡性競爭
|深圳人行表示數字人民幣預付式消費領域簽約商家近5000家
|外匯局劉斌稱促進投融資便利，鼓勵上海率先落地首創性政策
|北京法巴天星保險揭牌在即，中方股東為小米旗下公司
|蘋果App Store中國區推充值額外增10%活動，為期三天
|廣東前三季度GDP同比增長4.1%，低於全國水平
|廣東表示支持廣州、深圳、珠海先行先試，探索大灣區跨境無人機物流配送
|沐曦股份科創板IPO獲上交所上市委會議審議通過
|上汽表示已投資智元機器人等科創企業，間接持有沐曦集成電路股份
|威士頓表示擬用超募資金1.6億元收購並增資量投科技
|聞泰科技表示若安世控制權年末前無法恢復，公司收入、利潤及現金流或將階段性下調
|亞市早盤金價下跌0.4%，仍有溫和下跌空間
|百仕通以逾7億美元收購印度聯邦銀行9.9%股權
|美制裁俄油企業震動市場，油價單日飆升逾5%
|高市上台迎通脹挑戰，日本核心通脹率漲幅4個月來首次加快
|幣安趙長鵬獲特朗普特赦，趙長鵬稱將盡一切努力幫助美國成為全球加密貨幣之都
|高市首次發表施政演說，全力應對通脹，稱中國是重要鄰國
|英國9月零售銷售連續第四個月增長，勝預期
|德國外長本周日訪華，稱將促放寬稀土及半導體管制
|歐盟首制裁涉援俄中國大型煉油廠，商務部表示將採措施維護能源安全
|傳美國政府斥資入股，扶助量子計算企業
|特朗普特赦幣安創辦人趙長鵬，指拜登政府過度執法
|南韓官員表示習近平特朗普下周來韓進行國事訪問
|特朗普稱加拿大的所有貿易談判已終止
|王文濤稱中美前四輪磋商充分證明可找到解決辦法
|吳傑莊及管浩鳴報名競逐連任選委界議員
|吳秋北及楊永杰報名參選，吳秋北爭取港島東直選連任
|陳茂波歡迎雄安及北京企業以本港為「出海」平台
|特區政府強烈譴責和反對英國「香港半年報告」
|唐英年稱「十五五」規劃引領國家再創高峰，籲香港各界把握機遇
|影石Insta360「程序員節」送員工黃金鍵帽，空格鍵值近4萬元人民幣
|保監局表示上半年本港毛保費總額4234億元
|基層醫療署公布醫管局家庭醫學門診優先預約安排，四類人士可參與
|本港13%受訪者預期第四季業務裝況較上季佳
|IMF料今年亞洲經濟增長放緩至4.5%，內地增長4.8%
|香港迪士尼樂園度假區宣布施保添出任行政總裁
|投資基金公會指45%人認同提高強制性供款額
|油塘「朗譽」約40伙提價3%至8%，周日發售20伙
|私募基金安祖高頓放售西環「百好大樓」部分業權，估值約2.6億元
|錦上路「柏瓏III」周日次輪推售138伙，入場489萬元起
|中原CCL按周跌0.58%，料短期樓價平穩向升格局未變
