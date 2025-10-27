  • 會員
期貨新聞

27/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數104649張，減15393張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為104649張，較前減15393張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148980張，增5479張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)104649-153931489805479
23/10(四)120042-9024143501-6256
22/10(三)12906630781497573946
21/10(二)125988-9983145811-9800
20/10(一)135971-22479155611-21409

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)29779-10565596183558
23/10(四)40344-92560601283
22/10(三)4043631054777930
21/10(二)40126-149553847-1353
20/10(一)41621-463355200-3152

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

