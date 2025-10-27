恒指期貨現貨月份未平倉合約總數104649張，減15393張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為104649張，較前減15393張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148980張，增5479張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/10(五)
|104649
|-15393
|148980
|5479
|23/10(四)
|120042
|-9024
|143501
|-6256
|22/10(三)
|129066
|3078
|149757
|3946
|21/10(二)
|125988
|-9983
|145811
|-9800
|20/10(一)
|135971
|-22479
|155611
|-21409
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/10(五)
|29779
|-10565
|59618
|3558
|23/10(四)
|40344
|-92
|56060
|1283
|22/10(三)
|40436
|310
|54777
|930
|21/10(二)
|40126
|-1495
|53847
|-1353
|20/10(一)
|41621
|-4633
|55200
|-3152
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇