  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

27/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數189393張，減逾萬八張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為189393張，較前減18717張；若計入其他月份的未平倉合約，總數306764張，增21556張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)189393-1871730676421556
23/10(四)208110-6871285208911
22/10(三)21498171052842979619
21/10(二)207876-9765274678-7641
20/10(一)217641-18684282319-16968

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)73849-1182716461314374
23/10(四)85676-33241502392261
22/10(三)8900038671479784713
21/10(二)85133-2214143265-842
20/10(一)87347-3781144107-2016

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰27/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１１５３張，減逾萬五張

下一篇新聞︰27/10/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０４６４９張，減１５３９３張

其他
More

24/10/2025 19:06  《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

24/10/2025 19:04  《日入而息》恒指全周累漲９１３點，小馬智行傳港上市籌３９億

24/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１６１點，無升跌，高水１點

24/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６１６１升２０４點，成交１００７８３張

24/10/2025 16:45  《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布ＣＰＩ等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處