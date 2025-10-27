  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

27/10/2025 17:07

《外圍焦點》歐洲央行管委發言，美國公布達拉斯製造業活動指數

　　受通脹數據較預期溫和及企業季績理想所帶動，市場對聯儲局即將減息的預期顯著升溫，推動美股上周五(24日)大幅收高，三大主要股指齊創盤中與收市新高。道指收市升472.51點或1.01%，報47207.12點；標普500指數升53.25點或0.79%，報6791.69點；納指升263.07點或1.15%，報23204.87點。港股方面，恒生指數收市報26433，升273點或1%，成交2671億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委佩雷拉在有關人工智能和金融穩定的會議上發言。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料由2.9%收窄至2.7%。同一時間，德國公布10月IFO-企業信心指數，料由87.7升至88。今晚8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.2%。10:30pm，美國公布10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負8.7收窄至負7.8。

　　在美國，今日公布業績的公司有：大全新能源(US.DQ)等。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

上一篇新聞︰27/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４６７點，升２６點，高水３３點

下一篇新聞︰27/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６４４１升２８０點，成交１２６５４５張

其他
More

27/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６４４１升２８０點，高水７點

27/10/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８５﹒５升５８﹒…

27/10/2025 09:15  期指高開２３９點報２６４００，國指期貨升１１６點報９４８４

27/10/2025 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７４﹒２５升４７…

27/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１１５３張，減逾萬五張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處