《外圍焦點》歐洲央行管委發言，美國公布達拉斯製造業活動指數

受通脹數據較預期溫和及企業季績理想所帶動，市場對聯儲局即將減息的預期顯著升溫，推動美股上周五(24日)大幅收高，三大主要股指齊創盤中與收市新高。道指收市升472.51點或1.01%，報47207.12點；標普500指數升53.25點或0.79%，報6791.69點；納指升263.07點或1.15%，報23204.87點。港股方面，恒生指數收市報26433，升273點或1%，成交2671億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委佩雷拉在有關人工智能和金融穩定的會議上發言。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料由2.9%收窄至2.7%。同一時間，德國公布10月IFO-企業信心指數，料由87.7升至88。今晚8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.2%。10:30pm，美國公布10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負8.7收窄至負7.8。



在美國，今日公布業績的公司有：大全新能源(US.DQ)等。

《經濟通通訊社27日專訊》