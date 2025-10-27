  • 會員
期貨新聞

27/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數181153張，減逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為181153張，較前減15622張；若計入其他月份的未平倉合約，總數246144張，增393張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)181153-15622246144393
23/10(四)19677530132457516532
22/10(三)193762-28252392193426
21/10(二)196587-3785235793-1782
20/10(一)200372-25814237575-25275

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/10(五)95363-13761349457349
23/10(四)967395471275965880
22/10(三)96192-7640121716-2073
21/10(二)10383233091237894286
20/10(一)10052325651195032878

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

