恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數181153張，減逾萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為181153張，較前減15622張；若計入其他月份的未平倉合約，總數246144張，增393張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/10(五)
|181153
|-15622
|246144
|393
|23/10(四)
|196775
|3013
|245751
|6532
|22/10(三)
|193762
|-2825
|239219
|3426
|21/10(二)
|196587
|-3785
|235793
|-1782
|20/10(一)
|200372
|-25814
|237575
|-25275
|24/10(五)
|95363
|-1376
|134945
|7349
|23/10(四)
|96739
|547
|127596
|5880
|22/10(三)
|96192
|-7640
|121716
|-2073
|21/10(二)
|103832
|3309
|123789
|4286
|20/10(一)
|100523
|2565
|119503
|2878
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
