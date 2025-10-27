期指高開239點報26400，國指期貨升116點報9484

期指高開239點報26400，國指期貨高開116點報9484，科指期貨高開101點報6171。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 09:15
