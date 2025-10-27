即月期指最後交易價26441升280點，高水7點

即月期指最後交易價26441，升280點，高水7點，暫成交126595張。即月國指期貨最後交易價9473，升105點，高水6點，暫成交232566張。另外，即月科指期貨最後交易價6182，升112點，高水11點，暫成交160356張。

《經濟通通訊社27日專訊》