即月期指最後交易價26441升280點，高水7點

即月期指最後交易價26441，升280點，高水7點，暫成交126595張。即月國指期貨最後交易價9473，升105點，高水6點，暫成交232566張。另外，即月科指期貨最後交易價6182，升112點，高水11點，暫成交160356張。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 16:31
