即月期指最後交易價26441升280點，成交126545張

即月期指最後交易價26441，升280點，高水7點，成交126545張。即月國指期貨最後交易價9473，升105點，高水6點，成交234529張。另外，即月科指期貨最後交易價6182，升112點，高水11點，成交160906張。
《經濟通通訊社27日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
27/10/2025 16:46
