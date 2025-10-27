【夜期時段】即月期指最新報26467點，升26點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26440點，跌1點，高水6點，最新報26467點，升26點，高水33點，合約成交642張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9473點，無升跌，高水6點，最新報9486點，升13點，高水19點，合約成交1049張。

《經濟通通訊社27日專訊》