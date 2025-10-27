  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

27/10/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26467點，升26點，高水33點

　　即月期指在夜期時段開市報26440點，跌1點，高水6點，最新報26467點，升26點，高水33點，合約成交642張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9473點，無升跌，高水6點，最新報9486點，升13點，高水19點，合約成交1049張。
《經濟通通訊社27日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰27/10/2025 17:07  《外圍焦點》歐洲央行管委發言，美國公布達拉斯製造業活動指數

其他
More

27/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６４４１升２８０點，成交１２６５４５張

27/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６４４１升２８０點，高水７點

27/10/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８５﹒５升５８﹒…

27/10/2025 09:15  期指高開２３９點報２６４００，國指期貨升１１６點報９４８４

27/10/2025 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７４﹒２５升４７…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處