【夜期時段】即月期指最新報26467點，升26點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26440點，跌1點，高水6點，最新報26467點，升26點，高水33點，合約成交642張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9473點，無升跌，高水6點，最新報9486點，升13點，高水19點，合約成交1049張。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 17:20
