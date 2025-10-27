《日入而息》特朗普稱可能簽署TikTok協議；紙尿片製造商樂舒適正評估投資者對香港上市的興趣

人大常委會全體會議舉行，潘功勝作金融報告提落實落細適度寬鬆貨幣政策；潘功勝稱債市整體運行良好，人行將恢復公開市場國債買賣操作；支持更多商業銀行成為數字人民幣業務運營機構；探索特定情景下向非銀機構提供流動性的機制安排；繼續打擊虛擬貨幣經營和炒作，密切跟蹤評估境外穩定幣發展