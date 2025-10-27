  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

27/10/2025 19:00

《日入而息》特朗普稱可能簽署TikTok協議；紙尿片製造商樂舒適正評估投資者對香港上市的興趣

安踏(02020)第三季安踏品牌零售金額按年錄低單位數正增長
五礦地產(00230)首九個月合約銷售額按年跌約24%
福萊特玻璃(06865)第三季純利大跌2.8倍至3.8億元人民幣
紙尿片製造商樂舒適正評估投資者對香港上市的興趣
騰訊(00700)《王者榮耀》今年日活躍用戶破1.39億再創紀錄
新世界(00017)皇都37伙餘貨將加價3-5%推售，下月推西九龍新盤
宗馥莉「心腹」、宏勝集團法定代表人祝麗丹據報已離職
豐田上半財年銷量創紀錄，美國市場強勁增長抵銷中日市場低迷表現
斯特蘭蒂斯前CEO預言：特斯拉10年後可能不復存在，馬斯克將退出汽車業
特朗普稱周四「習特會」可能簽署TikTok最終協議
中原十大屋苑周末錄18宗成交，創逾一年半新高

《即日市況》
恒指全日升273點收報26433，阿里及晶片股俏升，滙控逆市跌1%
　
《深滬股市》　
滬指收升1.2%未能破4000關，中美吉隆坡磋商達基本共識
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1634/36，日圓最新報152.76/79
　　
《公司業績》　
紛美包裝(00468)首九月純利跌59.1%至7698.2萬人幣，繼續停牌
中國建築國際(03311)首三季盈利升0.18%
五礦地產(00230)首九個月合約銷售額按年跌約24%
中煤能源(01898)第三季純利跌1%至47.8億元人民幣
安踏(02020)第三季安踏品牌零售金額按年錄低單位數正增長
澳能建設(01183)第三季中標獲得總合同值逾2.7億元，新增訂單主要來自香港及大灣區
福萊特玻璃(06865)第三季純利大跌2.8倍至3.8億元人民幣
粵海置地(00124)首九月虧損收窄至1616.5萬人幣
　　
《公司資訊》　
紙尿片製造商樂舒適正評估投資者對香港上市的興趣
八馬茶業(06980)暗盤報87元，高招股價74%
劍橋科技(06166)暗盤報94.95元，高招股價近38%
滴普科技(01384)暗盤報40.02元，高招股價逾50%
三一重工(06031)暗盤報20.48元，低招股價近4%
哈爾濱電氣(01133)委任高級副總裁
康哲藥業(00867)附屬獲諾華兩項產品中國獨家進口、經銷等權利
中國鑄晨81(00810)完成配售3393萬股，淨籌361萬元
檸萌影視(09857)旗下一齣短劇累計播放量逾10億次
迅銷(06288)將考慮於下月6日通過董事書面決議以批准宣派末期息
沙利文指上半年中國AI雲規模259億元，阿里(09988)市佔第一百度第二；螞蟻集團入股AI硬件研發商艾德未來智能
美團(03690)擬發行美元及人民幣優先票據以支持企業再融資；美團發布並開源LongCat-Video視頻生成模型
騰訊(00700)《王者榮耀》今年日活躍用戶破1.39億再創紀錄
花旗定存息率微升，富融再現「快閃星期一」活動
中銀香港(02388)拓展數字人民幣支付服務可於Circle K及FreshUp自動售賣機進行消費；中銀人壽上半年新造標準保費148億元，按年升34%創新高
新世界(00017)皇都37伙餘貨將加價3-5%推售，下月推西九龍新盤
穎通控股(06883)獲瑞士護膚品牌中國市場獨家經銷權
澳博控股(00880)英皇宮殿娛樂場提前至本月30日結束營運
萬咖壹聯(01762)兩位股東向合營公司注資6000萬元
歌禮製藥(01672)將在美國肥胖周報告多款肥胖症候選藥物
中煤能源(01898)收購新能源公司30%股權
　　
《中國要聞》　
王毅稱中方願與各方以「三個堅持」推動落實全球治理倡議；李強出席東盟與中日韓會議稱堅持開放合作，打造更多增長點
毛寧X平台分享指中國「人造太陽」2027年竣工，將成首個核聚變發電裝置
商務部指首9月批發和零售業增加值同比增5.6%
內地9月工業企業利潤增21.6%，創近兩年新高
西部航空國內航班有充電寶冒煙，無人受傷
廣東有學校爆發流感疫情，疾控中心指已採取有效措施
人大常委會全體會議舉行，潘功勝作金融報告提落實落細適度寬鬆貨幣政策；潘功勝稱債市整體運行良好，人行將恢復公開市場國債買賣操作；支持更多商業銀行成為數字人民幣業務運營機構；探索特定情景下向非銀機構提供流動性的機制安排；繼續打擊虛擬貨幣經營和炒作，密切跟蹤評估境外穩定幣發展
人行今3373億逆回購利率持平放水1483億，MLF加量續做9000億
中國一重原黨委常委陸文俊涉嫌受賄犯罪被雙開；湖北省委前書記蔣超良被雙開，涉大搞權錢交易和家族式腐敗
農發行完成1500億元新型政策性金融工具投放，料拉動近2萬億投資
宗馥莉「心腹」、宏勝集團法定代表人祝麗丹據報已離職
越疆發布全球首個超仿生具身智能體，「復活」中華龍鳥
北大團隊光刻膠領域新突破，首次引入冷凍電鏡斷層掃描技術
內地汽柴油價每噸分別下調265、255元，年內第九降
珠海萬達智慧商業科技公司減資至5000萬，降幅達95%
交易商協會進一步做好債務融資工具募集資金監管工作
　　
《寶島快訊》　
台股收升1.68%，報27993點，未能站穩28000點
　　
《大國博弈》　
李強晤歐洲理事會主席稱願繼續做大合作蛋糕，互利共贏；李強晤澳洲總理，願中澳打造更成熟穩定戰略夥伴關係
德國外長推遲訪華行程，中德緊張關係加劇顯現；德國外長推遲訪華行程，中方指雙方應堅持合作共贏
特朗普稱周四「習特會」可能簽署TikTok最終協議
官媒指磋商成果來之不易，中美有能力有智慧找到共存共榮之道
　　
《國際要聞》　
特朗普出手協助穩定金融市場，阿根廷極右翼總統米萊贏得中期選舉
美國政府繼續停擺，將於11月1日起停止發放食品券；美國加州州長紐森透露考慮參加總統大選，明年中期選舉後決定
加拿大對華卡車用車身啟動反傾銷和反補貼調查
羅浮宮珠寶盜取案件其中兩名大盜落網，被捕時欲逃往國外
　　
《外圍經濟》　
日本央行本周料將按兵不動，高市上台後加息預期已降溫
美股AI概念周三迎來關鍵48小時，多間科技巨企將公布財報；DWS指無數據可依下料聯儲局本月再減息25基點，惟將延續審慎立場
豐田上半財年銷量創紀錄，美國市場強勁增長抵銷中日市場低迷表現
波音國防部門工人拒絕最新合約提議，罷工已持續13周
斯特蘭蒂斯前CEO預言：特斯拉10年後可能不復存在，馬斯克將退出汽車業
全球首個與日圓掛勾穩定幣正式發行，目標三年達10萬億日圓規模
　　
《其他消息》　
李強稱支持香港等申請方加入《區域全面經濟夥伴關係協定》
李家超與團隊舉行會議，學習貫徹二十屆四中全會精神
陳茂波稱以四中全會精神為指導對接國家發展戰略，北都屬招商引資重要載體
許正宇稱有為政府結合高效市場，《施政報告》措施提速落地
2024/05年度大嶼山保育基金批出12個項目
劉麥嘉軒稱「積金易」上台安排進入最後階段，承辦商年底前增至逾千人處理查詢投訴
徐樂堅稱黃大仙區基孔肯雅熱較高危，但不代表其他地區「零風險」
自由黨陳曉峰出選法律界，自由黨累計6人參選；經民聯陸瀚民宣布棄選，稱是與太太商量決定；江旻憓手持外國護照，料不會參選本屆立法會
香港國際機場9月客運量按年增逾9%，受颱風影響增長放緩
機管局指失事貨機主體機身已被吊起，所有打撈工作料今晚完成
申訴專員全面調查滲水投訴調查聯合辦事處，就滲水問題的處理
花旗集團辦「舊生會晚宴」，邀五代行長出席
調查指大灣區內地城市消費者對AI工具信心比香港消費者高
通訊局推出無人駕駛飛機系統專用牌照予「監管沙盒」機構申請
運輸署於11月3日起進一步優化的士筆試，鼓勵投身的士行業
金管局余偉文稱約300位國際金融領袖將於下周參與國際金融領袖投資峰會
瑞銀料創新藥板塊上漲結束，籲勿忽視國內市場潛力
中原十大屋苑周末錄18宗成交，創逾一年半新高
灣仔「SPRING GARDEN」首張價單涉30伙，入場800.9萬元起
灣仔「woodis」次輪推售30伙沽清，套現近3億元
錦上路「柏瓏III」次輪沽出74伙，套現近5億元
本港9月出口升16.1%，進口升13.6%，兩者均勝預期
恒生投資管理看好亞太區高增長潛力板塊，黃金ETF年初至今錄得約640億美元的流入；港股仍然被低估，料本月美國有較大機會減息
鄭志剛成為資產流動性提供商CBCX股東，共同探索黃金數字資產及代幣化金融產品
　

