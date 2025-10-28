恒指期貨現貨月份未平倉合約總數84929張，減19720張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為84929張，較前減19720張；若計入其他月份的未平倉合約，總數172742張，增23762張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(一)
|84929
|-19720
|172742
|23762
|24/10(五)
|104649
|-15393
|148980
|5479
|23/10(四)
|120042
|-9024
|143501
|-6256
|22/10(三)
|129066
|3078
|149757
|3946
|21/10(二)
|125988
|-9983
|145811
|-9800
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(一)
|22751
|-7028
|65402
|5784
|24/10(五)
|29779
|-10565
|59618
|3558
|23/10(四)
|40344
|-92
|56060
|1283
|22/10(三)
|40436
|310
|54777
|930
|21/10(二)
|40126
|-1495
|53847
|-1353
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票