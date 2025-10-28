  • 會員
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

28/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數165886張，減逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為165886張，較前減15267張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290835張，增44691張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/10(一)165886-1526729083544691
24/10(五)181153-15622246144393
23/10(四)19677530132457516532
22/10(三)193762-28252392193426
21/10(二)196587-3785235793-1782

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/10(一)77424-1793915152216577
24/10(五)95363-13761349457349
23/10(四)967395471275965880
22/10(三)96192-7640121716-2073
21/10(二)10383233091237894286

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

