恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數165886張，減逾萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為165886張，較前減15267張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290835張，增44691張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(一)
|165886
|-15267
|290835
|44691
|24/10(五)
|181153
|-15622
|246144
|393
|23/10(四)
|196775
|3013
|245751
|6532
|22/10(三)
|193762
|-2825
|239219
|3426
|21/10(二)
|196587
|-3785
|235793
|-1782
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(一)
|77424
|-17939
|151522
|16577
|24/10(五)
|95363
|-1376
|134945
|7349
|23/10(四)
|96739
|547
|127596
|5880
|22/10(三)
|96192
|-7640
|121716
|-2073
|21/10(二)
|103832
|3309
|123789
|4286
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情