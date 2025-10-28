期指高開77點報26515，國指期貨升14點報9487

期指高開77點報26515，國指期貨高開14點報9487，科指期貨高開21點報6203。
28/10/2025 09:15
期指高開77點報26515，國指期貨高開14點報9487，科指期貨高開21點報6203。
