即月期指最後交易價26355跌83點，高水9點

即月期指最後交易價26355，跌83點，高水9點，暫成交116949張。即月國指期貨最後交易價9377，跌96點，高水1點，暫成交205805張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，跌96點，低水7點，暫成交224708張。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/10/2025 16:31
